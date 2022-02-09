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Где активнее всего покупают новые автомобили в России?

9 февраля 04:39
В прошлом году вторичный рынок автомобилей заметно «подрос». В основном, из-за дефицита на рынке новых автомобилей, причем не только у нас в стране. Однако автомобили из салона тоже покупали активно.

Бренды-лидеры в этом контексте покупки новых легковых автомобилей остались теми же, что и в позапрошлом году. Большую часть заказов от потенциальных автомобилистов получили дилеры Lada. На втором и третьем месте – южнокорейские производители Kia и Hyundai.

Регионы с высоким спросом

В географическом плане спрос на новые автомобили распределился по территории страны неравномерно. Более половины всего проданного транспорта для некоммерческого использования пришлось всего на 10 регионов. Если быть точным, то в этих субъектах Федерации в 2021 году было продано 53% всех новых легковых авто.

К этому заключению пришли специалисты аналитического агентства «Автостат», которое уже не первый год тренды и изменения российского автомобильного рынка.

По данным статистических исследований, трем субъектам удалось преодолеть отметку в 100 тысяч проданных автомобилей из салонов в течение прошлого года. Те, кто следит за новостями автомобильного рынка, уже догадались, что это Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

При этом на столичном рынке объем сделок в салонах превысил отметку в 200 тысяч проданных автомобилей (219 тысяч сделок). В МО и Северной столице показатели существенно ниже.

Другие регионы из ТОП-10

На четвертом месте – Краснодарский край, который в 2021 году улучшил свои результаты. С показателем почти 70 тысяч проданных новых автомобилей регион сумел обойти республику Татарстан, которая ранее открывала список «не столичных» регионов. Татарстан, в свою очередь, сумел продать чуть более 60 тысяч новых авто в течение прошлого года.

С показателями от 38 до 47 тысяч проданных новых автомобилей в рейтинг также вошли Башкортостан, Свердловская и Челябинская область, а также регионы с центрами в Самаре и Ростове-на-Дону.

Спрос на кредитные программы

Отчасти высокий спрос на рынке новых автомобилей стал возможен благодаря активному использованию имающихся кредитных программ. Все больше людей берут целевые и нецелевые кредиты для покупки новых автомобилей, в том числе с государственной поддержкой и льготной ставкой.

По данным НБКИ, в 2021 стал вторым по количеству выданных автомобильных кредитов за всю историю наблюдений.

#Новости#Автомобили#Валерия Карашлийска#Технологии
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