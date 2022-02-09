Где активнее всего покупают новые автомобили в России?

В географическом плане спрос на новые автомобили распределился по территории страны неравномерно. Более половины всего проданного транспорта для некоммерческого использования пришлось всего на 10 регионов. Если быть точным, то в этих субъектах Федерации в 2021 году было продано 53% всех новых легковых авто.