«билайн.аналитика»: россияне стали играть в мобильные игры на треть больше

«Важной частью работы билайна в Центральном регионе, по-прежнему, остается улучшение качества и скорости мобильного интернета для удобства абонентов. Ежемесячно наши клиенты тратят сотни гигабайтов интернет-трафика, в том числе, и на видеоигры, приобретающие сегодня все большую популярность среди населения. Мы, как оператор, понимаем, что такая возрастающая нагрузка на сеть требует усиления наших ресурсов, и поэтому мы постоянно модернизируем нашу инфраструктуру в регионе, чтобы каждый наш абонент мог свободно выходить в сеть даже в пиковые часы», – комментирует Наиль Галеев, технический директор Центрального региона билайн.