Александр Моор проведёт большую пресс-конференцию в формате онлайн

«На долю социальных статей приходится 58% расходной части нашего главного финансового документа. Если в 2018 году объем финансирования из федерального и областного бюджетов на предоставление мер социальной поддержки населения составил в целом около 7,3 миллиарда рублей, то в 2021 году — более 16,4 миллиарда рублей»Александр Моор, губернатор Тюменской области