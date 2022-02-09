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Александр Моор проведёт большую пресс-конференцию в формате онлайн

9 февраля 04:37
Фото: 1Mi
Губернатор Тюменской области проведёт встречу с представителями СМИ, где будут подведены итоги за прошедший год. По предварительным данным, в пресс-конференции примут участие 58 журналистов из 48 федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации.

В 2021 году центральной темой конференции стала борьба с пандемией коронавируса. Александр Моор отметил, что Тюменская область осталась лидером среди регионов Уральского федерального округа по темпам вакцинации населения.

Глава региона подчеркнул, что несмотря на пандемию, которая повлияла на экономику области, был сформирован социально-ориентированный бюджет.

«На долю социальных статей приходится 58% расходной части нашего главного финансового документа. Если в 2018 году объем финансирования из федерального и областного бюджетов на предоставление мер социальной поддержки населения составил в целом около 7,3 миллиарда рублей, то в 2021 году — более 16,4 миллиарда рублей»Александр Моор, губернатор Тюменской области

По словам Моора, за полгода было зафиксировано интенсивное развитие социальной сферы, обеспеченное экономическими успехами региона. Индекс промышленного производства составил 110,6% к уровню января-июня 2020 года.

Важным событием, по мнению губернатора, было возвращение в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности среди российских регионов.

«Несмотря на все трудности и испытания, я уверен, что мы находимся на траектории устойчивого развития и общими силами можем решать любые задачи»Александр Моор, губернатор Тюменской области

#Новости#Сергей Антонов#Политика
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