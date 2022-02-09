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2000 рабочих мест планируют создать для жителей Тюменской области в промтехнопарке

9 февраля 05:31
Фото: Пресс-служба Правительства Тюменской области
Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Тюменской области Александр Моор обсудили инициативы региона по развитию производственной инфраструктуры и стимулированию экономического развития региона, сообщает пресс-служба правительства региона.

На совещании рассматривались планы региона по развитию инфраструктуры в индустриальном парке «Богандинский» и создание промышленного технопарка на площадке «ДСК 500», которая, по словам губернатора, предполагает готовые производственные помещения для высокотехнологичных предприятий, лаборатории, выставочные площади.

В оборудовании данных площадок будут использованы и инфраструктурные бюджетные кредиты.

Максим Решетников подчеркнул важность и необходимость производственной инфраструктуры Тюменской области, что поспособствует быстрому развитию экономики. Кроме этого, он готов поддержать планы региона по созданию новых промышленных и индустриальных парков.

«Создание промышленного технопарка в микрорайоне Тура в Тюмени позволит создать дополнительно 2000 высокооплачиваемых рабочих мест. Это значимый фактор для развития территории».отметил губернатор

Александр Моор пояснил, что данный проект может реализоваться в короткие сроки благодаря поддержке Минэкономразвития и средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Напомним, в ноябре 2021 года региону уже была одобрена заявка на федеральный кредит в размере 6,5 млрд рублей на строительство школы, автомобильной развязки и дороги в Тюмени.

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#Новости#Работа#Правительство области#Ульяна Тращакова#Политика
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