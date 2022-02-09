2000 рабочих мест планируют создать для жителей Тюменской области в промтехнопарке

На совещании рассматривались планы региона по развитию инфраструктуры в индустриальном парке «Богандинский» и создание промышленного технопарка на площадке «ДСК 500», которая, по словам губернатора, предполагает готовые производственные помещения для высокотехнологичных предприятий, лаборатории, выставочные площади.
В оборудовании данных площадок будут использованы и инфраструктурные бюджетные кредиты.
Максим Решетников подчеркнул важность и необходимость производственной инфраструктуры Тюменской области, что поспособствует быстрому развитию экономики. Кроме этого, он готов поддержать планы региона по созданию новых промышленных и индустриальных парков.
«Создание промышленного технопарка в микрорайоне Тура в Тюмени позволит создать дополнительно 2000 высокооплачиваемых рабочих мест. Это значимый фактор для развития территории».отметил губернатор
Александр Моор пояснил, что данный проект может реализоваться в короткие сроки благодаря поддержке Минэкономразвития и средств инфраструктурного бюджетного кредита.
Напомним, в ноябре 2021 года региону уже была одобрена заявка на федеральный кредит в размере 6,5 млрд рублей на строительство школы, автомобильной развязки и дороги в Тюмени.