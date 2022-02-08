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Жителям Тюмени проще открыть больничный в фильтрах

8 февраля 12:52
Фото: 1Mi
Жители Тюмени обсуждают очереди в больницах и целесообразность временных фильтров в школах. В последних столпотворений нет, но горожане полагают, что не стоит «нести заразу» в подобные учреждения.

Тюменцы всё чаще открывают больничные не в поликлиниках, а в фильтрах. Выездные бригады измеряют температуру и уровень сатурации, а в больницах города число пациентов не уменьшается.

«Вчера сестра в поликлинике № 5 отсидела в очереди 6 часов, чтобы закрыть больничный. А врач даже не послушала, горло не посмотрела. Просто сказала, что больничный закрыли»сообщила тюменка Вера О.

Также горожане критикуют размещение фильтров в детских учреждениях.

«Лучше места для фильтров, чем школы и детские сады, и не придумать! Приходите, люди добрые! Все сопливые, кашляющие, чихающие», эмоционально высказалась подписчица паблика nashgorod_tymen Юлия К.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы пожаловались на временные фильтры, поскольку некоторым не предоставляют медицинскую помощь — если посетитель не прикреплен к поликлинике и информация в базе данных пациентов о нем отсутствует.

Тюменцы не могут попасть в кабинеты-фильтры и жалуются на огромные очереди
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#Новости#Александр Мязин#Общество
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