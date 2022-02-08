Жителям Тюмени проще открыть больничный в фильтрах

Тюменцы всё чаще открывают больничные не в поликлиниках, а в фильтрах. Выездные бригады измеряют температуру и уровень сатурации, а в больницах города число пациентов не уменьшается.
«Вчера сестра в поликлинике № 5 отсидела в очереди 6 часов, чтобы закрыть больничный. А врач даже не послушала, горло не посмотрела. Просто сказала, что больничный закрыли»сообщила тюменка Вера О.
Также горожане критикуют размещение фильтров в детских учреждениях.
«Лучше места для фильтров, чем школы и детские сады, и не придумать! Приходите, люди добрые! Все сопливые, кашляющие, чихающие», эмоционально высказалась подписчица паблика nashgorod_tymen Юлия К.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы пожаловались на временные фильтры, поскольку некоторым не предоставляют медицинскую помощь — если посетитель не прикреплен к поликлинике и информация в базе данных пациентов о нем отсутствует.