За неделю на несанкционированных точках торговли в Тюмени изъято 79 кг рыбы

Несанкционированные прилавки с различной продукцией без подтверждающих качество и безопасность документов были зафиксированы у домов в нескольких районах города — Московский и Червишевский тракты, а также на улицах Ватутина, Республики и Мельникайте.
«В двух из девяти рейдах вместе со специалистами департамента потребительского рынка на точки выезжали полицейские»,уточнили в мэрии.
Там же добавили, что правоохранителями были составлены 27 протоколов об административных правонарушениях по двум статьям КоАП — 1.22 «За торговлю вне специально отведённых для этих целей мест» и «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии».