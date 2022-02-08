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За неделю на несанкционированных точках торговли в Тюмени изъято 79 кг рыбы

8 февраля 04:48
Фото: Администрация Тюмени
За неделю на несанкционированных точках торговли в Тюмени изъято 79 кг рыбы
За минувшие семь дней в областном центре инспекторы провели 9 рейдов, в ходе которых у продавцов без лицензии на стихийных точках было изъято порядка 79 кг подозрительной рыбы, рассказали в городской администрации Тюмени.
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Тюмень

Несанкционированные прилавки с различной продукцией без подтверждающих качество и безопасность документов были зафиксированы у домов в нескольких районах города — Московский и Червишевский тракты, а также на улицах Ватутина, Республики и Мельникайте.

«В двух из девяти рейдах вместе со специалистами департамента потребительского рынка на точки выезжали полицейские»,уточнили в мэрии.

Там же добавили, что правоохранителями были составлены 27 протоколов об административных правонарушениях по двум статьям КоАП — 1.22 «За торговлю вне специально отведённых для этих целей мест» и «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии».

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#Новости#Общество#Несанкционированная торговля#Тюмень#Дарья Гасникова
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