Владельцы "Востока" Новосибирска усматривают противоправность в действиях приставов

Судебные приставы Новосибирска снова заблокировали работу ТЦ «Восток». Три года назад региональное ГУ МЧС каждый месяц проводило проверки, в результате ТЦ нужно было устранить 14 нарушений. Но владельцы ТЦ обжаловали предписание о нарушениях в суде. Дзержинский районный суд постановил, что 13 из 14 нарушений предъявлены необоснованно. Об этом пишут newizv.ru.
Сейчас история повторяется. Двери двух корпусов опечатаны, а сам торговый центр и продавцы несут убытки. Поводом для закрытия стало «неисполнение предписаний по устранению нарушений пожарной безопасности». При этом руководство торгового центра предоставило экспертизу, из которой видно, что никаких нарушений нет.
Приставами были заблокированы даже здания, принадлежащие другим владельцам. И это при том, что в их отношении не принималось никаких судебных решений.
Представитель УК комплекса Илья Николаенко отметил, что в действиях приставов нет логики. У них на руках есть все экспертизы о состоянии противопожарной безопасности в ТЦ. Их действия противоречат интересам общества, добавил он.
Владельцы торгового центра обратились к бизнес-омбудсмену Новосибирской области Николаю Мамулату. По его словам, представители госорганов нарушают права бизнесменов. Более двух тысяч арендаторов не могут подойти к своим рабочим местам.
Известно, что собственники «Востока» подали заявление в Следственный комитет России, поскольку считают действия приставов противоправными.
Как стало известно, прокуроры и пожарные приходили в ТЦ по заявлению Евгения Митрофанова - главы НРОО «Сибирский правовой центр защиты прав потребителей». Ранее он был руководителем Фонда защиты прав потребителей, который Минюст РФ внес в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов.
Собственники «Востока» удивлены, как оперативно все документы прокуратуры, СК и МЧС под грифом ДСП попадают в руки Митрофанова и его друзей-блогеров. Как результат, ему – почет и уважение, а торговому центру, который является крупным налогоплательщиком Новосибирска и области, – постоянные проверки и непрекращающиеся гонения на протяжении нескольких лет.