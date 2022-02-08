Владельцы "Востока" Новосибирска усматривают противоправность в действиях приставов

Собственники «Востока» удивлены, как оперативно все документы прокуратуры, СК и МЧС под грифом ДСП попадают в руки Митрофанова и его друзей-блогеров. Как результат, ему – почет и уважение, а торговому центру, который является крупным налогоплательщиком Новосибирска и области, – постоянные проверки и непрекращающиеся гонения на протяжении нескольких лет.