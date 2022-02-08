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Виктор Кузнецов покидает пост управляющего делами правительства Тюменской области

8 февраля 06:26
Фото: 1Mi
Свой пост Кузнецов покинет 9 февраля. Причиной ухода является увольнение по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.

Чиновник проработал в правительстве более 17 лет, перейдя на должность управделами из правительства ХМАО. Профессиональный строитель, без дела сидеть не любит и даже в отпуске постоянно ходил на работу.

На место Виктора Кузнецова прочат заместителя главы администрации Тюмени Владимира Третьякова.

Предшественником на должности управляющего делами правительства являлся Владимир Назаров. В 2009 году по решению Тюменского областного суда он был приговорён к 7 годам лишения свободы за получение взятки и злоупотребление служебным положением.

#Новости#Сергей Антонов#Политика
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