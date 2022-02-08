Виктор Кузнецов покидает пост управляющего делами правительства Тюменской области

Чиновник проработал в правительстве более 17 лет, перейдя на должность управделами из правительства ХМАО. Профессиональный строитель, без дела сидеть не любит и даже в отпуске постоянно ходил на работу.
На место Виктора Кузнецова прочат заместителя главы администрации Тюмени Владимира Третьякова.
Предшественником на должности управляющего делами правительства являлся Владимир Назаров. В 2009 году по решению Тюменского областного суда он был приговорён к 7 годам лишения свободы за получение взятки и злоупотребление служебным положением.