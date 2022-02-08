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В Тюменской области в начале неделе будет потепление, а потом похолодание и снегопад

8 февраля 01:30
Фото: 1Mi
Во вторник в Тюмени немного потеплеет, но будет пасмурно, сообщает Гисметео. В середине недели крупные города региона накроет холодный фронт. Ближе к концу недели синоптики прогнозируют снежные осадки.

Температура воздуха составит – 8 градусов, существенных осадков в городе не ожидается. Скорость ветра снизится до 3-4 метров в секунду, влажность около 80%. Атмосферное давление будет выше нормы.

В среду ветер в областной столице усилится до 4-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит – 8 градусов. К 20 часам большая часть облаков рассеется, осадков в Тюмени не ожидается. Снегопад в городе возможен ближе к концу недели.

В Тобольске во вторник и среду температура воздуха составит – 11 градусов. В четверг синоптики ожидают похолодание до – 16. Осадков в это время не ожидается.

Холодный фронт ожидается и в Ишиме. Если во вторник и среду днём -6 - 10 градусов, то в четверг уже - 16.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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