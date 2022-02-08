В Тюменской области в начале неделе будет потепление, а потом похолодание и снегопад

Температура воздуха составит – 8 градусов, существенных осадков в городе не ожидается. Скорость ветра снизится до 3-4 метров в секунду, влажность около 80%. Атмосферное давление будет выше нормы.
В среду ветер в областной столице усилится до 4-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит – 8 градусов. К 20 часам большая часть облаков рассеется, осадков в Тюмени не ожидается. Снегопад в городе возможен ближе к концу недели.
В Тобольске во вторник и среду температура воздуха составит – 11 градусов. В четверг синоптики ожидают похолодание до – 16. Осадков в это время не ожидается.
Холодный фронт ожидается и в Ишиме. Если во вторник и среду днём -6 - 10 градусов, то в четверг уже - 16.