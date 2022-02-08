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В Тюмени стрелявшего в водителя такси пассажира могут отправить в тюрьму на 2 года

8 февраля 07:51
Фото: 1Mi
Вечером 5 февраля, в Тюмени, пьяный пассажир такси выстрелил в водителя из пистолета. Известно, что было повреждено лобовое стекло, а о состоянии пострадавшего нет данных. Теперь стрелявший мужчина обвиняется в совершении преступления по статье 119 УК РФ, о чем «Нашему городу» сообщили в УМВД по Тюменской области.

57-летний мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета вечером в субботу, когда поссорился с водителем такси марки Lada Granta. О состоянии пострадавшего неизвестно.

Пассажир был задержан на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание от обязательных работ до лишения свободы сроком до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Ранее «Наш город» рассказывал, что неделю назад водитель на Lada Priora выехал на тротуарную часть и сбил трех женщин вместе с остановкой «Улица Депутатская», после чего скрылся с места аварии. Его ищут до сих пор.

#Новости#Тюменцы#Инцидент#Стрельба#Сергей Антонов#Происшествия
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