В Тюмени стрелявшего в водителя такси пассажира могут отправить в тюрьму на 2 года

57-летний мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета вечером в субботу, когда поссорился с водителем такси марки Lada Granta. О состоянии пострадавшего неизвестно.
Пассажир был задержан на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание от обязательных работ до лишения свободы сроком до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД региона.
Ранее «Наш город» рассказывал, что неделю назад водитель на Lada Priora выехал на тротуарную часть и сбил трех женщин вместе с остановкой «Улица Депутатская», после чего скрылся с места аварии. Его ищут до сих пор.