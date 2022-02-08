В Тюмени стрелявшего в водителя такси пассажира могут отправить в тюрьму на 2 года

Вечером 5 февраля, в Тюмени, пьяный пассажир такси выстрелил в водителя из пистолета. Известно, что было повреждено лобовое стекло, а о состоянии пострадавшего нет данных. Теперь стрелявший мужчина обвиняется в совершении преступления по статье 119 УК РФ, о чем «Нашему городу» сообщили в УМВД по Тюменской области.

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