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В Тюмени плохо работает программа отлова собак. Их стало больше на улице Рабочей

8 февраля 11:33
Фото: 1Mi
В Тюмени не работает программа отлова бродячих собак, горожане полагают, что их на улицах становится больше. При этом не важно, есть ли бирки на животных и прошли ли они стерилизацию. В прошлом году в регионе зафиксировано около 3 000 случаев укусов животных, большая часть из них — укусы собак.

По новым правилам агрессивные собаки должны содержаться в приютах, теперь агрессивных животных нельзя усыплять без особого повода. Постепенно их численность в крупных городах растёт, а система отлова практически не работает.

«Никак. Улицы Рабочая, Чаплина/Союзная/ всё больше их прибавляется и половина чиповоных»сообщает подписчик тюменского паблика.

Часто бродячие животные нападают на домашних собак. В этом случае могут пострадать их владельцы.

«Уже 3 раза стая с бирками нападала, беру с собой камни, задумываюсь о газовом баллончике», — призналась тюменка.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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