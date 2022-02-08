В Тюмени плохо работает программа отлова собак. Их стало больше на улице Рабочей

По новым правилам агрессивные собаки должны содержаться в приютах, теперь агрессивных животных нельзя усыплять без особого повода. Постепенно их численность в крупных городах растёт, а система отлова практически не работает.
«Никак. Улицы Рабочая, Чаплина/Союзная/ всё больше их прибавляется и половина чиповоных»сообщает подписчик тюменского паблика.
Часто бродячие животные нападают на домашних собак. В этом случае могут пострадать их владельцы.
«Уже 3 раза стая с бирками нападала, беру с собой камни, задумываюсь о газовом баллончике», — призналась тюменка.