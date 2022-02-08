В Тюмени плохо работает программа отлова собак. Их стало больше на улице Рабочей

В Тюмени не работает программа отлова бродячих собак, горожане полагают, что их на улицах становится больше. При этом не важно, есть ли бирки на животных и прошли ли они стерилизацию. В прошлом году в регионе зафиксировано около 3 000 случаев укусов животных, большая часть из них — укусы собак.

По новым правилам агрессивные собаки должны содержаться в приютах, теперь агрессивных животных нельзя усыплять без особого повода. Постепенно их численность в крупных городах растёт, а система отлова практически не работает. «Никак. Улицы Рабочая, Чаплина/Союзная/ всё больше их прибавляется и половина чиповоных»сообщает подписчик тюменского паблика. Часто бродячие животные нападают на домашних собак. В этом случае могут пострадать их владельцы. «Уже 3 раза стая с бирками нападала, беру с собой камни, задумываюсь о газовом баллончике», — призналась тюменка. Тюменский депутат рассказала, что передвигается по Лесобазе с палкой от собак Узнать подробнее