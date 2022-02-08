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В Тюмени 30-летнему мужчине удалили часть черепа из-за инсульта

8 февраля 13:38
Фото: 1Mi
Врачи ОКБ №2 прооперировали 30-летнего мужчину, у него выявили инсульт с осложнениями. При этом раньше житель Тюмени не жаловался на здоровье и почти не болел, сообщают представители больницы.

Несколько дней назад он ударил голову, потом произошел инсульт.

«Всегда считал, что со здоровьем мне повезло, 30 лет жил спокойно. За всю жизнь пару раз неловко ударялся головой. В последний раз — несколько дней назад»отметил пациент ОКБ №2.

В момент инсульта мужчина не мог говорить, но он полностью осознавал происходящее. Стало сложно дышать. Его госпитализировали в ОКБ №2, здесь врачи зафиксировали оттёк мозжечка и инсульт. Мужчине экстренно провели декомпрессию черепной ямки. Часть черепа создавало проблемы в работе мозга, его удалили.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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