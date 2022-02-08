В Тюмени 30-летнему мужчине удалили часть черепа из-за инсульта

Несколько дней назад он ударил голову, потом произошел инсульт.
«Всегда считал, что со здоровьем мне повезло, 30 лет жил спокойно. За всю жизнь пару раз неловко ударялся головой. В последний раз — несколько дней назад»отметил пациент ОКБ №2.
В момент инсульта мужчина не мог говорить, но он полностью осознавал происходящее. Стало сложно дышать. Его госпитализировали в ОКБ №2, здесь врачи зафиксировали оттёк мозжечка и инсульт. Мужчине экстренно провели декомпрессию черепной ямки. Часть черепа создавало проблемы в работе мозга, его удалили.