В Тюмени 19-летний молодой человек топил щенков в ванной и делал муляжи бомб

В 2019 году тюменец расстался с девушкой и попал в стационар больницы. После выписки он начал искать объявления о раздаче подросших щенков. Он брал их себе и топил в ванной. А с осени 2020 в течение полугода 19-летний парень подбрасывал собачьи головы на скамейки в районе Московского тракта.