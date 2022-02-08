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В Тюмени 19-летний молодой человек топил щенков в ванной и делал муляжи бомб

8 февраля 12:29
Фото: 1Mi
В Тюмени 19-летний Валерий М. был признан виновным в хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и направлен на исправительные работы, которые продлятся 8 месяцев. Суд не стал привлекать молодого человека за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ) за истечением срока давности.

Более того, он должен обследоваться у врача-психиатра.

В 2019 году тюменец расстался с девушкой и попал в стационар больницы. После выписки он начал искать объявления о раздаче подросших щенков. Он брал их себе и топил в ванной. А с осени 2020 в течение полугода 19-летний парень подбрасывал собачьи головы на скамейки в районе Московского тракта.

В ноябре 2021 Валерий даже изготовил муляж бомбы и оставил его на одной из остановок. Оперативники спецотдела МВД смогли вычислить «минёра» и задержали его.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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