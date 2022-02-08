В Тюмени 19-летний молодой человек топил щенков в ванной и делал муляжи бомб

Более того, он должен обследоваться у врача-психиатра.
В 2019 году тюменец расстался с девушкой и попал в стационар больницы. После выписки он начал искать объявления о раздаче подросших щенков. Он брал их себе и топил в ванной. А с осени 2020 в течение полугода 19-летний парень подбрасывал собачьи головы на скамейки в районе Московского тракта.
В ноябре 2021 Валерий даже изготовил муляж бомбы и оставил его на одной из остановок. Оперативники спецотдела МВД смогли вычислить «минёра» и задержали его.