В США заявили об «ошеломляющем» ударе природы почти через 30 лет

Ученые выяснили, что сегодня риск подтоплений на Западе уже неприемлемо высок. Они прогнозируют 25-процентный рост ущерба от наводнений в США к 2050 году. Если сейчас Штаты тратят на это 32 миллиарда долларов, то через пару десятилетий эта сумма вырастет до 40 миллиардов.