В США заявили об «ошеломляющем» ударе природы почти через 30 лет

Как сообщает iz.ru, в исследовании применялись новые модели вычислений для определения сегодняшнего и перспективного воздействия повышения уровня моря, тропических циклонов и изменения погодных условий.
Ученые выяснили, что сегодня риск подтоплений на Западе уже неприемлемо высок. Они прогнозируют 25-процентный рост ущерба от наводнений в США к 2050 году. Если сейчас Штаты тратят на это 32 миллиарда долларов, то через пару десятилетий эта сумма вырастет до 40 миллиардов.
Как ожидают ученые, от подтоплений будут страдать около семи миллионов американцев — это на 97% больше, чем сейчас. Больше всех понесут ущерб жители восточного побережья США.