nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В многомиллионных взятках обвиняются топ-менеджеры тюменской нефтекомпании

8 февраля 09:36
Фото: 1Mi
В многомиллионных взятках обвиняются топ-менеджеры тюменской нефтекомпании
Специалисты закончили расследование четырёх уголовных дел против бывшего зама главного инженера по проектированию нефтяного предприятия, замдиректора филиала, посредника и трёх взяткодателей, обвиняемых в получении, посредничестве и даче взятки, сообщили в Следственном управлении СКР по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

В период с 2019 по 2021 годы обвиняемые в получении взяток работали в коммерческой организации с контрольным пакетом акций РФ.

«За процент от суммы договора на тендер должностные лица нефтяной компании предоставляли троим бизнесменам всю необходимую информацию о конкурсах. После заключения контракта принимали частичную работу за готовую, а оплачивали полностью», — установило следствие.

Таким образом, должностные лица получили более 3 млн рублей, а посредник порядка 14 млн рублей.

Имущество и деньги всех фигурантов уголовного дела были арестованы на общую сумму в размере 40 млн рублей.

Материалы по теме
Из-за взятки в 84 тысячи рублей на сотрудника РЖД в Тюмени возбудили уголовное делоОбвиняемый во взятках экс-глава тюменского УФСИН останется под стражей до 23 апреляНа полмиллиона оштрафовали тюменскую компанию за взятку в 7 тысяч рублей
#Новости#Взятки#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25