В многомиллионных взятках обвиняются топ-менеджеры тюменской нефтекомпании

Специалисты закончили расследование четырёх уголовных дел против бывшего зама главного инженера по проектированию нефтяного предприятия, замдиректора филиала, посредника и трёх взяткодателей, обвиняемых в получении, посредничестве и даче взятки, сообщили в Следственном управлении СКР по Тюменской области.

Сюжет Тюмень