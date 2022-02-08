В многомиллионных взятках обвиняются топ-менеджеры тюменской нефтекомпании

В период с 2019 по 2021 годы обвиняемые в получении взяток работали в коммерческой организации с контрольным пакетом акций РФ.
«За процент от суммы договора на тендер должностные лица нефтяной компании предоставляли троим бизнесменам всю необходимую информацию о конкурсах. После заключения контракта принимали частичную работу за готовую, а оплачивали полностью», — установило следствие.
Таким образом, должностные лица получили более 3 млн рублей, а посредник порядка 14 млн рублей.
Имущество и деньги всех фигурантов уголовного дела были арестованы на общую сумму в размере 40 млн рублей.