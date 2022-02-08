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Тюменской области выделили 190 млн рублей на «умные остановки» и паркоматы

8 февраля 08:35
Фото: 1Мi
Тюменская область получила дополнительные средства на внедрение модулей интеллектуальной транспортной системы: единую платформу управления, «умные» остановки и паркоматы, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

В регионе начата работа по трансформации интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Эти изменения увеличат автоматизацию процессов управления транспортом и дорожной инфраструктурой и повысят безопасность на дорогах, говорит замначальника ГУС ТО Андрей Чистяков.

Проект по трансформации предполагает внедрение Единой системы управления, которая будет следить за состоянием дорог, работой общественного транспорта и светофоров, а также мониторить другие подсистемы.

Пример такой подсистемы ИТС, запущенной в 2011 году, — мониторинг передвижения общественного транспорта, когда пассажиры могут с экрана телефона видеть передвижения автобусов.

Кроме этого, планируется закупка новых «умных» остановок, паркоматов и программного обеспечения.

С 2014 года в Тюмени работает автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД). Она контролирует переключения светофоров.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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