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Снежные горы в Тюмени постепенно превращаются в горки, которые не убирают

8 февраля 11:52
Фото: Группа "ЧС Тюмень" в Вконтакте
Снежные горы Тюмени постепенно превращаются в горки для детей. Но далеко не все горожане этому рады, водители отмечают, что ребята катаются вечером прямо около дороги. Большие кучи снега образовались в прошлом месяце.
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Снег

Из-за того, что скатывающихся с таких «горок» детей плохо видно по вечерам, а выносит их на проезжую часть, есть риск ДТП.

«Я понимаю, что у нас скоро весна, и всё растает. Но дети катаются с этих гор на проезжую часть»сообщил подписчик тюмеского паблика.

Большие кучи снега стали появляться в областной столице в январе, тогда в городе прошло несколько снегопадов. До сих пор эти «горы» не убраны, и их облюбовали ребята.

Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Ачинской в Парфеново (около Тюмени) на улицах не убрали снег. На местных дорогах снежные колеи, многие машины проехать здесь просто не могут.

#Новости#Тюменцы#ДТП#Снег#Александр Мязин#Общество
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