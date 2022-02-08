Снежные горы в Тюмени постепенно превращаются в горки, которые не убирают

Из-за того, что скатывающихся с таких «горок» детей плохо видно по вечерам, а выносит их на проезжую часть, есть риск ДТП.
«Я понимаю, что у нас скоро весна, и всё растает. Но дети катаются с этих гор на проезжую часть»сообщил подписчик тюмеского паблика.
Большие кучи снега стали появляться в областной столице в январе, тогда в городе прошло несколько снегопадов. До сих пор эти «горы» не убраны, и их облюбовали ребята.
Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Ачинской в Парфеново (около Тюмени) на улицах не убрали снег. На местных дорогах снежные колеи, многие машины проехать здесь просто не могут.