nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сбербанк предоставил более полумлрд рублей предпринимателям Тюменской области

8 февраля 09:56
Фото: «Сбербанк»
Западно-Сибирское отделение Сбербанка заключило с предпринимателями Тюменской области 244 кредитных соглашения по льготной программе ФОТ 3.0. За время второго этапа программы в ноябре и декабре прошлого года банк предоставил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям региона более 500 млн рублей.

Чаще других за поддержкой обращались представители сферы общепита. От них поступило порядка 70 заявок, что составляет третью часть от общего числа заключенных кредитных соглашений

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Второй этап программы был запущен в качестве антикризисной меры поддержки бизнеса и работающих жителей страны в условиях ковидных ограничений. Благодаря этому предприниматели смогли сохранить своё дело, наработанные связи с партнерами и контрагентами, а также рабочие места для сотрудников».

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«По условиям программы получить поддержку могли кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и ИП. Оперативная работа банка с заемщиками, одобрение и выдача в онлайн-формате позволили сократить средний срок рассмотрения заявок по программе ФОТ 3.0 в среднем до двух дней».

Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Кредиты по льготной ставке выдавались заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам, включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях.

# # #

Дарья Белоцкая

Западно-Сибирское отделение №8647

ПАО Сбербанк

тел. 8-800-707-00-70 (5409-4013); 89617790922

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

24 сентября 2020 года Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru

#Новости#Сбербанк#Валерия Карашлийска#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25