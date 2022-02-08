С тюменского застройщика взыскали 395 000 рублей по договору долевого строительства

Данила Р. обратился с исковыми требованиями к компании из-за задержки получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию. 29 октября 2019 года мужчина заключил договор с ООО СЗ «ПИК-ТУРА» на сумму 3 270 327 рублей. Застройщик был обязан сдать двухкомнатную квартиру до 31 марта 2021 года, но сделал это 16 сентября.