С тюменского застройщика взыскали 395 000 рублей по договору долевого строительства

Данила Р. обратился с исковыми требованиями к компании из-за задержки получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию. 29 октября 2019 года мужчина заключил договор с ООО СЗ «ПИК-ТУРА» на сумму 3 270 327 рублей. Застройщик был обязан сдать двухкомнатную квартиру до 31 марта 2021 года, но сделал это 16 сентября.
«В связи с этим Данил Р. обратился в суд с иском о взыскании с застройщика неустойки и компенсации морального вреда»отмечают в ведомстве.
В итоге суд взыскал в пользу тюменца 248 000 рублей неустойки и 8 000 рублей компенсации морального вреда. Ещё застройщик заплатил штраф.