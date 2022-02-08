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С тюменского застройщика взыскали 395 000 рублей по договору долевого строительства

8 февраля 10:24
Фото: 1Mi
С тюменского застройщика ООО СЗ «ПИК-ТУРА» взыскали 395 000 рублей по исковому требованию участника долевого строительства, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области. Тюменец заключил договор с компанией на сумму 3 270 327 рублей.

Данила Р. обратился с исковыми требованиями к компании из-за задержки получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию. 29 октября 2019 года мужчина заключил договор с ООО СЗ «ПИК-ТУРА» на сумму 3 270 327 рублей. Застройщик был обязан сдать двухкомнатную квартиру до 31 марта 2021 года, но сделал это 16 сентября.

«В связи с этим Данил Р. обратился в суд с иском о взыскании с застройщика неустойки и компенсации морального вреда»отмечают в ведомстве.

В итоге суд взыскал в пользу тюменца 248 000 рублей неустойки и 8 000 рублей компенсации морального вреда. Ещё застройщик заплатил штраф.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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