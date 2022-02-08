Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области

По сравнению с прошедшей неделей, в Тюменской области рост количества заболевших составил почти 90%. Недельный эпидемический порог превышен на 45%
«Заболеваемость детского населения (0-14 лет) возросла на 72 %»сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора
Эксперты также отметили, что в регионе циркулируют вирусы гриппа и другие респираторные вирусы.
В Роспотребнадзоре напомнили о мерах профилактики: чтобы уменьшить риск заражения, необходимо носить маски, избегать скопления людей, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
В случае плохого самочувствия необходимо обратиться к врачу.
Ранее «Наш город» рассказывал о работе временных фильтров в городе Тюмени и побывал в одном из них.