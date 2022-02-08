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Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области

8 февраля 05:47
Фото: 1Mi
Специалисты регионального Управления Роспотребназдора фиксируют, что в Тюменской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, распространяются другие респираторные вирусы. Показатели заболеваемости среди детей до 14 лет увеличились на 72 %. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По сравнению с прошедшей неделей, в Тюменской области рост количества заболевших составил почти 90%. Недельный эпидемический порог превышен на 45%

«Заболеваемость детского населения (0-14 лет) возросла на 72 %»сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора

Эксперты также отметили, что в регионе циркулируют вирусы гриппа и другие респираторные вирусы.

В Роспотребнадзоре напомнили о мерах профилактики: чтобы уменьшить риск заражения, необходимо носить маски, избегать скопления людей, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

В случае плохого самочувствия необходимо обратиться к врачу.

Ранее «Наш город» рассказывал о работе временных фильтров в городе Тюмени и побывал в одном из них.

Как работают временные фильтры для пациентов с ОРВИ в Тюмени
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#Новости#Тюменская область#ОРВИ#Управление Роспотребнадзора#Коронавирус#Сергей Антонов#Общество
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