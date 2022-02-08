Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области

Специалисты регионального Управления Роспотребназдора фиксируют, что в Тюменской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, распространяются другие респираторные вирусы. Показатели заболеваемости среди детей до 14 лет увеличились на 72 %. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сюжет Коронавирус