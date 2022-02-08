Путин поручил «Газпрому» обеспечить Вечные огни бесплатным газом

Как сообщает издание TASS.ru, поручение главы государства со сроком исполнения до 1 мая текущего года уже опубликовано на сайте Кремля.
Согласно поручению перед правительством и «Газпромом» поставлена задача по организации на безвозмездной основе поставки природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.
На прошедшем совещании президента РФ с членами Правительства РФ 12 января Андрей Турчак обратил внимание на ситуацию с поставками газа на Вечные огни в регионах. Турчак отметил, что в связи с отсутствием регламентации поставок газа на эти нужды имеются случаи, когда из-за долгов муниципалитетов такие огни были потушены.
«Предлагаем на нормативном правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней», — отметил Турчак. Путин данную инициативу поддержал.