nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Путин поручил «Газпрому» обеспечить Вечные огни бесплатным газом

8 февраля 16:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
Владимир Путин поручил обеспечить подачу газа для горения Вечных огней и Огней памяти на безвозмездной основе. Ранее с таким предложением к главе государства обратился секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Как сообщает издание TASS.ru, поручение главы государства со сроком исполнения до 1 мая текущего года уже опубликовано на сайте Кремля.

Согласно поручению перед правительством и «Газпромом» поставлена задача по организации на безвозмездной основе поставки природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.

На прошедшем совещании президента РФ с членами Правительства РФ 12 января Андрей Турчак обратил внимание на ситуацию с поставками газа на Вечные огни в регионах. Турчак отметил, что в связи с отсутствием регламентации поставок газа на эти нужды имеются случаи, когда из-за долгов муниципалитетов такие огни были потушены.

«Предлагаем на нормативном правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней», — отметил Турчак. Путин данную инициативу поддержал.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25