Путин поручил «Газпрому» обеспечить Вечные огни бесплатным газом

На прошедшем совещании президента РФ с членами Правительства РФ 12 января Андрей Турчак обратил внимание на ситуацию с поставками газа на Вечные огни в регионах. Турчак отметил, что в связи с отсутствием регламентации поставок газа на эти нужды имеются случаи, когда из-за долгов муниципалитетов такие огни были потушены.