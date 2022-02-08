«Открытие Инвестиции» дает конвертацию валют от 1 центра

Кроме того, для получения валюты больше не нужно продавать ценные бумаги и конвертировать рубли в доллары и евро. Если на вашем брокерском счете есть акции, например, Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа и другие бумаги российских эмитентов, номинированных в рублях, достаточно в несколько кликов подать поручение в личном кабинете и мобильном приложении на вывод иностранной валюты под обеспечение активов на брокерском счете.