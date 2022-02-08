«Открытие Инвестиции» дает конвертацию валют от 1 центра

Конвертация валюты от 1 цента доступна также и в торговом приложении QUIK.
Более того, «Открытие Инвестиции» расширили временной интервал торговли неполными лотами — с 7 утра до 19.00, по банковскому курсу, который максимально приближен к курсу биржи.
Теперь можно конвертировать дивиденды и купонные доходы в валюте, покупать любой объем валюты для своих целей в пару кликов в личном кабинете и мобильном приложении.
Кроме того, для получения валюты больше не нужно продавать ценные бумаги и конвертировать рубли в доллары и евро. Если на вашем брокерском счете есть акции, например, Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа и другие бумаги российских эмитентов, номинированных в рублях, достаточно в несколько кликов подать поручение в личном кабинете и мобильном приложении на вывод иностранной валюты под обеспечение активов на брокерском счете.
Неквалифицированным инвесторам для вывода валюты под обеспечение необходимо пройти тестирование в личном кабинете или мобильном приложении.
«Открытие Инвестиции» одними из первых на рынке предоставили доступ к выводу валюты (кросс-валютному РЕПО) широкой аудитории инвесторов.
Вместе с тем, если раньше подобные сделки заключались на срок до 1-3 месяца, то теперь клиенты «Открытие Инвестиции» могут вернуть займ в любое время, зачислив денежные средства на брокерский счет и не перезаключая новый договор РЕПО.
Справка об «Открытие Инвестиции»
«Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. «Открытие Инвестиции» (на рынке с 1995 года), на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи: объём операций на фондовом рынке за 2021 г. превысил 13,7 трлн рублей, а число обслуживаемых клиентов - 417 тыс. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.ru.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года.