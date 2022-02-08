nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Научными исследованиями занимаются порядка 6 тысяч жителей Тюмени

8 февраля 05:31
Фото: 1Mi
Научными исследованиями занимаются порядка 6 тысяч жителей Тюмени
Научными исследованиями и разработками в Тюменском регионе занимаются порядка шести тысяч жителей, половина из которых ещё не достигли сорока лет и сегодня, 8 февраля, они празднуют свой праздник — День российской науки, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

На сегодняшний день в области в разных научных сферах трудятся 90 докторов наук и 436 кандидатов. В высших учебных заведениях Тюмени учатся свыше 600 аспирантов. Кроме того, более 21 тысячи местных жителей приняли участие в мероприятиях года науки и технологии.

«Регион активно поддерживает местных учёных, которые развивают самые перспективные направления в науке и разрабатывают новейшие технологии», — поздравил специалистов губернатор Александр Моор.

Почти 28 млн рублей в качестве финподдержки из регионального бюджета получил 41 научный проект. Ещё пять научных лабораторий Тюменского региона обеспечены средствами в общем размере 150 млн рублей.

Развитие науки в регионе способствует решению задач нацпроекта «Образование», направленных на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, на обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования.

Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В текущем году по нацпроекту «Образование» было построено 7 школ, в прошлом — 3 школы.

Материалы по теме
НИИ гриппа провел доклинические исследования вакцины от коронавирусаВ России завершены пострегистрационные исследования «Спутника V»Тюменские учёные провели крупное исследование 380 человек переболевших COVID
#Новости#Наука#Общество#Наука и образование#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25