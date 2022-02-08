Научными исследованиями занимаются порядка 6 тысяч жителей Тюмени

На сегодняшний день в области в разных научных сферах трудятся 90 докторов наук и 436 кандидатов. В высших учебных заведениях Тюмени учатся свыше 600 аспирантов. Кроме того, более 21 тысячи местных жителей приняли участие в мероприятиях года науки и технологии.
«Регион активно поддерживает местных учёных, которые развивают самые перспективные направления в науке и разрабатывают новейшие технологии», — поздравил специалистов губернатор Александр Моор.
Почти 28 млн рублей в качестве финподдержки из регионального бюджета получил 41 научный проект. Ещё пять научных лабораторий Тюменского региона обеспечены средствами в общем размере 150 млн рублей.
Развитие науки в регионе способствует решению задач нацпроекта «Образование», направленных на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, на обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования.
Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В текущем году по нацпроекту «Образование» было построено 7 школ, в прошлом — 3 школы.