На Тобольском кремле появились трещины, но директор утверждает, что все в порядке

Директор структурного подразделения «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник» ГАУК ТО «ТМПО» Владислава Владимировна Дронова в письме-ответе журналисту пояснила что с сентября 2020 года по август 2021 года памятник архитектуры подвергался исследованиям. Проводили геотехнический мониторинг и оценку динамических процессов грунтовой среды склонов Троицкого мыса города Тобольска.
В результате проверки образования и развития глубинных сдвигов на территорий выявлено не было. Устойчивость грунтового массива склонов не нарушена,сообщается в письме.
На стенах Тобольского кремля (на склоновой зоне) в данный момент установлены пластинчатые маяки с целью наблюдения за развитием трещин фасадов объектов культурного наследия. Их показания фиксируются и записываются.
В комментариях в соцсети жители пишут, что лично видели, как производились замеры трещин.