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На Тобольском кремле появились трещины, но директор утверждает, что все в порядке

8 февраля 05:59
Фото: Яндекс. Карты
Тобольский журналист Вадим Калина обеспокоен появившимися трещинами на главной «жемчужине» Сибири. В ответ на его запрос руководство музея ответило, что каких-то серьезных проблем не обнаружено. Об этом пишут в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети Вконтакте.

Директор структурного подразделения «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник» ГАУК ТО «ТМПО» Владислава Владимировна Дронова в письме-ответе журналисту пояснила что с сентября 2020 года по август 2021 года памятник архитектуры подвергался исследованиям. Проводили геотехнический мониторинг и оценку динамических процессов грунтовой среды склонов Троицкого мыса города Тобольска.

В результате проверки образования и развития глубинных сдвигов на территорий выявлено не было. Устойчивость грунтового массива склонов не нарушена,сообщается в письме.

На стенах Тобольского кремля (на склоновой зоне) в данный момент установлены пластинчатые маяки с целью наблюдения за развитием трещин фасадов объектов культурного наследия. Их показания фиксируются и записываются.

В комментариях в соцсети жители пишут, что лично видели, как производились замеры трещин.

#Новости#Тобольский кремль#Памятник#Тюменская область#Тобольск#Ульяна Тращакова#Политика
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