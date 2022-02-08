На Тобольском кремле появились трещины, но директор утверждает, что все в порядке

Тобольский журналист Вадим Калина обеспокоен появившимися трещинами на главной «жемчужине» Сибири. В ответ на его запрос руководство музея ответило, что каких-то серьезных проблем не обнаружено. Об этом пишут в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети Вконтакте.

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