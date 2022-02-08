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Мария Рудзевич отправлена в отставку с поста главы департамента информатизации

8 февраля 06:23
Фото: 1Mi
Александр Моор подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности Марии Рудзевич, которая по собственному желанию решила покинуть пост заместителя губернатора и директора Департамента информационной политики, сообщает Инфоцентр правительства Тюменской области.
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Тюмень

Решение вступит в силу с 9 февраля 2022 года.

Напомним, что Мария Рудзевич была назначена на должность заместителя губернатора Тюменской области, директора Департамента информатизации Тюменской области 22 октября 2021 года.

Она координировала проекты в сфере цифровой трансформации, развитие и совершенствование региональных информационных систем и сервисов.

Известно, что она родилась 16 октября 1978 года в Свердловской области. С 1 ноября 2017 года она работала начальником департамента информатизации. У неё двое детей. Имеет два высших образования (ТюмГУ), присвоены квалификации инженер и юрист.

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