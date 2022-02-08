Мария Рудзевич отправлена в отставку с поста главы департамента информатизации

Решение вступит в силу с 9 февраля 2022 года.
Напомним, что Мария Рудзевич была назначена на должность заместителя губернатора Тюменской области, директора Департамента информатизации Тюменской области 22 октября 2021 года.
Она координировала проекты в сфере цифровой трансформации, развитие и совершенствование региональных информационных систем и сервисов.
Известно, что она родилась 16 октября 1978 года в Свердловской области. С 1 ноября 2017 года она работала начальником департамента информатизации. У неё двое детей. Имеет два высших образования (ТюмГУ), присвоены квалификации инженер и юрист.