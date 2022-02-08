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Из-за COVID-19 с 8 февраля тюменцы смогут попасть в налоговую только по онлайн-записи

8 февраля 09:01
Фото: 1Mi
Из-за COVID-19 с 8 февраля тюменцы смогут попасть в налоговую по записи
В региональном Управлении ФНС сообщили, что в период с 8 февраля до 11 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки во все налоговые области можно будет попасть, заранее записавшись на сайте в разделе «Онлайн запись на приём в инспекцию».
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Тюмень

Вместе с тем, это не касается услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи для юрлиц, ИП и нотариусов. Получить КЭП можно лично и предварительно записавшись.

«Всю бумажную документацию, упакованную в конверты с контактным номером телефона, можно оставить в специально-оборудованных боксах, которые установлены у входа расположенных на входе в здания Управления», — пояснили в ведомстве.

Там же добавили, что по вопросам также можно обращаться по бесплатному телефону 8 (800) 222-22-22 или с помощью интерактивных сервисов ФНС.

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