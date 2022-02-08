Из-за COVID-19 с 8 февраля тюменцы смогут попасть в налоговую только по онлайн-записи

В региональном Управлении ФНС сообщили, что в период с 8 февраля до 11 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки во все налоговые области можно будет попасть, заранее записавшись на сайте в разделе «Онлайн запись на приём в инспекцию».

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