Из-за COVID-19 с 8 февраля тюменцы смогут попасть в налоговую только по онлайн-записи

Вместе с тем, это не касается услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи для юрлиц, ИП и нотариусов. Получить КЭП можно лично и предварительно записавшись.
«Всю бумажную документацию, упакованную в конверты с контактным номером телефона, можно оставить в специально-оборудованных боксах, которые установлены у входа расположенных на входе в здания Управления», — пояснили в ведомстве.
Там же добавили, что по вопросам также можно обращаться по бесплатному телефону 8 (800) 222-22-22 или с помощью интерактивных сервисов ФНС.