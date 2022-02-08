Итоги дня: ЧП на месторождении, коррупция в нефтекомпании, задержали сироту

ЧП с газовой трубой произошло в полночь 7 февраля в Уватском районе Тюменской области, в Усть-Тегусском месторождении, на предприятии «РН-Уватнефтегаз». В результате трагического инцидента погиб один рабочий, еще один получил травмы, из-за которых он может стать инвалидом по зрению.
Как сообщили источники «Нашего города», выяснилось, что мужчины проводили ремонтные работы нефтепровода.
В компании «РН-Уватнефтегаз» заявили, что окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, в том числе материальную семье погибшего, а также выяснят причины произошедшего.
В СУ СК РФ по Тюменской области сообщили об окончании расследования четырёх уголовных дел против бывшего зама главного инженера по проектированию нефтяного предприятия, замдиректора филиала, посредника и трёх взяткодателей, обвиняемых в получении, посредничестве и даче взятки.
В период с 2019 по 2021 годы обвиняемые работали в коммерческой организации с контрольным пакетом акций РФ. На данный момент имущество и деньги всех фигурантов дела арестованы на общую сумму в размере 40 млн рублей.
В редакцию «Нашего города» попали кадры из детского дома за 24 января 2022 года. На видео молодого человека догоняют и хватают сотрудники полиции и мужчина в синей жилетке. Мальчику заламывают руки, бросают на пол, надевают наручники и уводят.
По словам педагогов и друзей, на видеозаписи снят 17-летний Алексей (имя изменено — прим.ред.), местонахождение которого до сих пор неизвестно.
Редакция «Нашего города» отправила запросы в полицию и прокуратуру с просьбой провести проверку фактов применения физической силы в стенах детского дома.