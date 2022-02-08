nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Итоги дня: ЧП на месторождении, коррупция в нефтекомпании, задержали сироту

8 февраля 17:14
Фото: 1Mi
Пострадавших в ЧП на месторождении «РН-Уватнефтегаза» могут сделать виновными. Топ менеджеры тюменской нефтекомпании обвиняются в многомиллионных взятках. Сироту задержали в детском доме под Тюменью.

Коллеги пострадавших опасаются, что обвинить в произошедшем ЧП могут самих жертв

ЧП с газовой трубой произошло в полночь 7 февраля в Уватском районе Тюменской области, в Усть-Тегусском месторождении, на предприятии «РН-Уватнефтегаз». В результате трагического инцидента погиб один рабочий, еще один получил травмы, из-за которых он может стать инвалидом по зрению.

Как сообщили источники «Нашего города», выяснилось, что мужчины проводили ремонтные работы нефтепровода.

В компании «РН-Уватнефтегаз» заявили, что окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, в том числе материальную семье погибшего, а также выяснят причины произошедшего.

Должностные лица получили более 3 млн рублей, посредник порядка 14 млн рублей

В СУ СК РФ по Тюменской области сообщили об окончании расследования четырёх уголовных дел против бывшего зама главного инженера по проектированию нефтяного предприятия, замдиректора филиала, посредника и трёх взяткодателей, обвиняемых в получении, посредничестве и даче взятки.

В период с 2019 по 2021 годы обвиняемые работали в коммерческой организации с контрольным пакетом акций РФ. На данный момент имущество и деньги всех фигурантов дела арестованы на общую сумму в размере 40 млн рублей.

Исчезновение сироты из детского дома оказалось задержанием

В редакцию «Нашего города» попали кадры из детского дома за 24 января 2022 года. На видео молодого человека догоняют и хватают сотрудники полиции и мужчина в синей жилетке. Мальчику заламывают руки, бросают на пол, надевают наручники и уводят.

По словам педагогов и друзей, на видеозаписи снят 17-летний Алексей (имя изменено — прим.ред.), местонахождение которого до сих пор неизвестно.

Редакция «Нашего города» отправила запросы в полицию и прокуратуру с просьбой провести проверку фактов применения физической силы в стенах детского дома.

Материалы по теме
Пострадавших при ЧП на месторождении «РН-Уватнефтегаза» могут сделать виновными«Ломали его втроём, наручники надевали». В детском доме под Тюменью задержали сиротуВ многомиллионных взятках обвиняются топ-менеджеры тюменской нефтекомпании
#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25