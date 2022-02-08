Итоги дня: ЧП на месторождении, коррупция в нефтекомпании, задержали сироту

ЧП с газовой трубой произошло в полночь 7 февраля в Уватском районе Тюменской области, в Усть-Тегусском месторождении, на предприятии «РН-Уватнефтегаз». В результате трагического инцидента погиб один рабочий, еще один получил травмы, из-за которых он может стать инвалидом по зрению.