Кроме этого, в прошлом году на шестнадцать процентов была увеличена заработная плата сотрудников БСК - показатель средней зарплаты в компании составил пятьдесят четыре с половиной тысячи рублей. За девять месяцев прошлого года средняя зарплата в Башкирии составила 40,4 тысячи рублей. С начала этого года заработная плата сотрудникам Башкирской содовой компании выросла еще на двенадцать процентов. В 2021 году БСК направила на социальные программы свыше 2,7 миллиарда рублей.