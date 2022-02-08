По сообщению издания newizv.ru, АО “Башкирская содовая компания” (БСК) по праву сохраняет звание флагмана химической отрасли России. По словам главыы предприятия Эдуарда Давыдова, в прошлом году были достигнуты лучшие показатели за всю историю существования компании. Так, рост общего объема произведенной продукции был зафиксирован на уровне свыше 20 процентов (58,1 млрд рублей). Соответственно, выросла выручка компании - данный показатель составил 58,9 миллиарда рублей, а также чистая прибыль - 15 миллиардов рублей.
Необходимо отметить, что рост финансовых и производственных показателей продолжался даже в период пандемии. Под руководством Эдуарда Давыдова в прошлом году компания смогла не просто удержать выручку, но и нарастить прибыль на сумму свыше 1 миллиарда рублей. В прошлом году этот показатель увеличился еще почти на 2 миллиарда рублей.
Эксперты связывают успехи Башкирской содовой компании с руководством Эдуарда Давыдова. Во многом достижению таких результатов способствовала модернизация существующего оборудования, которую запустили в 2019 году.
Руководство предприятия большое внимание уделяет экологии. Так, Эдуард Давыдов распорядился в прошлом году установить новые хроматографы для мониторинга состояния воздуха и водных объектов. Кроме этого, Башкирская содовая компания постоянно разрабатывает новые меры по снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
Кроме этого, в прошлом году на шестнадцать процентов была увеличена заработная плата сотрудников БСК - показатель средней зарплаты в компании составил пятьдесят четыре с половиной тысячи рублей. За девять месяцев прошлого года средняя зарплата в Башкирии составила 40,4 тысячи рублей. С начала этого года заработная плата сотрудникам Башкирской содовой компании выросла еще на двенадцать процентов. В 2021 году БСК направила на социальные программы свыше 2,7 миллиарда рублей.
Эдуард Давыдов подчеркнул, что прежние успехи мотивируют ставить новые цели и достигать их. У компании для этого есть все необходимое. Вместе со специалистами “ВЭБ Инжиниринг” в компании разработали Программу стратегического развития до 2030 года, в рамках которой запланирована модернизация оборудования и запуск новых производств.
Еще одним крупным проектом Башкирской содовой компании является создание производства пигментного диоксида титана хлорным способом совместно с Республикой Казахстан. Соглашение о создании совместного предприятия АО "БСК" и АО "Каустик" из Павлодара было подписано в конце прошлого года. Компании создадут высокотехнологичные производства по комплексной переработке сырья титаново-цирконовых месторождений РК при поддержке государств. На эти цели будет направлен один миллиард долларов. Новое совместное предприятие создаст тысячу двести сорок рабочих мест.
Эдуард Давыдов добавил, что общий объем инвестиций БСК до 2031 года составит 250 миллиардов рублей.