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Жители загородного микрорайона Тюмени жалуются на неубранный снег

6 февраля 21:30
Фото: ЧС Тюмень
Пользователи соцсетей призвали городскую власть убрать снег на улице Ачинской в Парфеново: машина была у них всего раз за зиму.
Сюжет
Тюмень

В группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографии заваленного снегом проулка с жалобами одной из жительниц данного района: по развалам нельзя пройти с коляской и даже в валенках, снегоуборочная техника была здесь только один раз за все время обильных снегопадов в Тюмени.

Речь об улице Ачинской в микрорайоне Парфеново. Интересно, что улица очень короткая, с частной застройкой, по пять дворов с каждой стороны. На портале «Тюмень — наш дом» не зарегистрировано обращений, связанных с этим адресом.

Комментаторы в соцсетях советуют жителям почистить улицу самостоятельно.

Напомним, с начала января уборка снега была одной из самых горячих тем в повестке. Глава города Руслан Кухарук сообщил, что службы следят за сообщениями в СМИ и соцсетях и работают с максимальной загрузкой, чтобы тротуары и проезжая часть были чистыми.

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#Новости#Уборка улиц#Уборка#Местное самоуправление#Тюмень#Снег#Руслан Кухарук#Дмитрий Зайцев#Город
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