Жители загородного микрорайона Тюмени жалуются на неубранный снег

В группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографии заваленного снегом проулка с жалобами одной из жительниц данного района: по развалам нельзя пройти с коляской и даже в валенках, снегоуборочная техника была здесь только один раз за все время обильных снегопадов в Тюмени.
Речь об улице Ачинской в микрорайоне Парфеново. Интересно, что улица очень короткая, с частной застройкой, по пять дворов с каждой стороны. На портале «Тюмень — наш дом» не зарегистрировано обращений, связанных с этим адресом.
Комментаторы в соцсетях советуют жителям почистить улицу самостоятельно.
Напомним, с начала января уборка снега была одной из самых горячих тем в повестке. Глава города Руслан Кухарук сообщил, что службы следят за сообщениями в СМИ и соцсетях и работают с максимальной загрузкой, чтобы тротуары и проезжая часть были чистыми.