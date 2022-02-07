Жители загородного микрорайона Тюмени жалуются на неубранный снег

В группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографии заваленного снегом проулка с жалобами одной из жительниц данного района: по развалам нельзя пройти с коляской и даже в валенках, снегоуборочная техника была здесь только один раз за все время обильных снегопадов в Тюмени.