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В Тюмени сноха спасла 70-летнюю родственницу, распознав у нее инсульт

7 февраля 12:50
Фото: 1Mi
В Тюмени сноха спасла 70-летнюю родственницу от инсульта. Женщине вовремя оказали медицинскую помощь, сообщает департамент здравоохранения региона. Инцидент произошел 6 февраля.

Отмечается, что признаки недуга появились за ужином — бабушка начала шепелявить при разговоре, прикусывая нижнюю губу.

Стоит отметить, что до этого она жаловалась на головную боль, на следующий день у неё «лицо было перекошено».

Родственница сообщила об инциденте диспетчеру скорой. Домой к пожилой тюменке быстро приехали медики и оказали ей необходимую помощь.

Специалисты рекомендуют сразу звонить врачам. В качестве первой помощи можно расстегнуть сдавливающую одежду и уложить пациента на кровать.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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