В Тюмени сноха спасла 70-летнюю родственницу, распознав у нее инсульт

Отмечается, что признаки недуга появились за ужином — бабушка начала шепелявить при разговоре, прикусывая нижнюю губу.
Стоит отметить, что до этого она жаловалась на головную боль, на следующий день у неё «лицо было перекошено».
Родственница сообщила об инциденте диспетчеру скорой. Домой к пожилой тюменке быстро приехали медики и оказали ей необходимую помощь.
Специалисты рекомендуют сразу звонить врачам. В качестве первой помощи можно расстегнуть сдавливающую одежду и уложить пациента на кровать.