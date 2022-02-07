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В Тюмени семья из 5 человек несколько дней ждет скорую помощь

7 февраля 11:14
Фото: 1Mi
В Тюмени семья из 5 человек сообщает о невозможности «достучаться» ни до больницы №13, ни до горячей линии 122 по коронавирусу, чтобы к ним приехали врачи. Со 2 февраля они не могут вызвать врачей домой и получить медицинскую помощь. Об этом пятеро тюменцев с COVID-19 пишут в социальной сети Вконтакте.

Среди заболевших есть пенсионер.

«Заболела семья 31 января, в доме болеет 5 человек. В дальнейшем с 02.02 не могу достучаться ни до больницы №13, ни до 122 чтобы к нам приехали врачи»сообщает подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».

Операторы каждый раз отвечают что необходимо подождать 48 часов, но в итоге вся семья ждёт медиков уже пятый день.

Между тем, тюменка Татьяна У. говорит о похожей ситуации в поликлинике № 14:«Никак! 14 поликлиника тоже поставила в режим ожидания! Ждём с 1 февраля!».

Более того, некоторые жители города отмечают, что люди «болеют целыми подъездами».

#Новости#Александр Мязин#Общество
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