В Тюмени семья из 5 человек несколько дней ждет скорую помощь

Среди заболевших есть пенсионер.
«Заболела семья 31 января, в доме болеет 5 человек. В дальнейшем с 02.02 не могу достучаться ни до больницы №13, ни до 122 чтобы к нам приехали врачи»сообщает подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».
Операторы каждый раз отвечают что необходимо подождать 48 часов, но в итоге вся семья ждёт медиков уже пятый день.
Между тем, тюменка Татьяна У. говорит о похожей ситуации в поликлинике № 14:«Никак! 14 поликлиника тоже поставила в режим ожидания! Ждём с 1 февраля!».
Более того, некоторые жители города отмечают, что люди «болеют целыми подъездами».