В Тюмени резко снизилась смертность от коронавируса, но число зараженных растет

Стоит отметить, что на 6 февраля заболели 740 ребят, 5 числа 731 ребёнок. Несмотря на рекордные показатели зарегистрировано всего 4 смерти от коронавируса. Ещё 14 января в регионе скончались 15 человек, а 14 ноября 2021 умерло 39 тюменцев.
«23 пациента на ИВЛ», - отмечают представители ведомства.
Всего развёрнуто 2 040 коек для госпитализированных, свободны из них 10%. Стоит отметить, что в других регионах страны смертность от опасной инфекции тоже снижается, на сегодня зарегистрировано 602 летальных случая.