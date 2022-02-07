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В Тюмени резко снизилась смертность от коронавируса, но число зараженных растет

7 февраля 13:54
Фото: 1Mi
В Тюменской области на седьмое февраля зарегистрировано 2 506 случаев COVID, сообщает оперштаб. Из них 410 заболевших – дети.

Стоит отметить, что на 6 февраля заболели 740 ребят, 5 числа 731 ребёнок. Несмотря на рекордные показатели зарегистрировано всего 4 смерти от коронавируса. Ещё 14 января в регионе скончались 15 человек, а 14 ноября 2021 умерло 39 тюменцев.

«23 пациента на ИВЛ», - отмечают представители ведомства.

Всего развёрнуто 2 040 коек для госпитализированных, свободны из них 10%. Стоит отметить, что в других регионах страны смертность от опасной инфекции тоже снижается, на сегодня зарегистрировано 602 летальных случая.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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