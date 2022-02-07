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В Тюмени инспекторы изъяли 12-летнюю девочку у подозреваемого в ее избиении отца

7 февраля 10:14
Фото: 1Mi
В Тюмени инспекторы изъяли из семьи 12-летнюю девочку, отец которой подозревается в ее избиении. Начата доследственная проверка, сообщает СКР по Тюменской области. Сообщение об избиениях ребёнка появились в паблике «ЧС Тюмень» в Вконтакте.
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Тюмень

Она проживала с отцом на улице Камчатской.

«Ребенок, 12 лет. Девочка недееспособная, избитая вся. Отец издевается и насилует, продает за наркотики, получает за нее пенсию в 35 тысяч рублей»сообщает в паблике «ЧС Тюмень» автор поста.

Соседи девочки рассказали «Нашему городу» о том, что несколько раз видели ее с синяками — как и игравшие с ней во дворе дома дети.

Также, по их информации, в квартиру приходили психологи и полицейские, которые провели у семьи дома всю ночь.

Под записью об инциденте в группе «ЧС Тюмень» был оставлен ответ департамента соцразвития Тюменской области.

«Сигнал об этой ситуации поступил вечером в воскресенье в Службу экстренного реагирования Ребенок и семья». Специалисты незамедлительно выехали»,пояснили в пресс-службе департамента.

В ведомстве заверили, что ситуация взята на контроль.

На данный момент девочку направили в стационарное учреждение, где она проходит реабилитацию.

В Тюмени мама с Лесобазы записала видео к детскому обмудсмену с просьбой вернуть дочь
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В конце января «Наш город» сообщал, что инспекторы забрали в центр реабилитации 13-летнюю девочку. 20 января тюменка с Лесобазы записывала видеообращение к детскому омбудсмену, где обещала перестать пить и просила вернуть ей дочь.

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#Новости#Тюмень#Инвалиды#Дети#Насилие#Александр Мязин#Происшествия
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