В Тюмени инспекторы изъяли 12-летнюю девочку у подозреваемого в ее избиении отца

Она проживала с отцом на улице Камчатской.
«Ребенок, 12 лет. Девочка недееспособная, избитая вся. Отец издевается и насилует, продает за наркотики, получает за нее пенсию в 35 тысяч рублей»сообщает в паблике «ЧС Тюмень» автор поста.
Соседи девочки рассказали «Нашему городу» о том, что несколько раз видели ее с синяками — как и игравшие с ней во дворе дома дети.
Также, по их информации, в квартиру приходили психологи и полицейские, которые провели у семьи дома всю ночь.
Под записью об инциденте в группе «ЧС Тюмень» был оставлен ответ департамента соцразвития Тюменской области.
«Сигнал об этой ситуации поступил вечером в воскресенье в Службу экстренного реагирования Ребенок и семья». Специалисты незамедлительно выехали»,пояснили в пресс-службе департамента.
В ведомстве заверили, что ситуация взята на контроль.
На данный момент девочку направили в стационарное учреждение, где она проходит реабилитацию.
В конце января «Наш город» сообщал, что инспекторы забрали в центр реабилитации 13-летнюю девочку. 20 января тюменка с Лесобазы записывала видеообращение к детскому омбудсмену, где обещала перестать пить и просила вернуть ей дочь.