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В Тюмени большегруз полностью перекрыл дорогу на улице Чекистов

7 февраля 13:09
Фото: АВТО Тюмень ДТП
В Тюмени в понедельник на улице Чекистов большегруз перекрыл дорогу, сообщают очевидцы. Водителям пришлось объезжать длинномер у заправочной станции.
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Тюмень

Инцидент произошел днём, пострадавших нет.

Тюменец Юрий В. сообщает, что большегрузам нелегко выезжать в этой части города, «там еще пригорок». Из-за инцидента на улице возникла пробка.

Сегодня вечером в областной столице зафиксировано 6 дорожных происшествий, при этом пробки составили 4 балла. Машин в городе становится всё меньше. Это связанно с тем, что большинство офисных сотрудников направлены на удалённую работу из-за распространения COVID-19.

За сутки в регионе выявлено 2 506 случаев опасной инфекции.

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#Новости#Тюмень#ДТП#Александр Мязин#Происшествия
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