В Тюмени большегруз полностью перекрыл дорогу на улице Чекистов

Инцидент произошел днём, пострадавших нет.
Тюменец Юрий В. сообщает, что большегрузам нелегко выезжать в этой части города, «там еще пригорок». Из-за инцидента на улице возникла пробка.
Сегодня вечером в областной столице зафиксировано 6 дорожных происшествий, при этом пробки составили 4 балла. Машин в городе становится всё меньше. Это связанно с тем, что большинство офисных сотрудников направлены на удалённую работу из-за распространения COVID-19.
За сутки в регионе выявлено 2 506 случаев опасной инфекции.