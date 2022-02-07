В Тюмени большегруз полностью перекрыл дорогу на улице Чекистов

Сегодня вечером в областной столице зафиксировано 6 дорожных происшествий, при этом пробки составили 4 балла. Машин в городе становится всё меньше. Это связанно с тем, что большинство офисных сотрудников направлены на удалённую работу из-за распространения COVID-19.