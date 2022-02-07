В Санкт-Петербургском горном университете рассказали о подготовке молодых ученых

Заработная плата аспирантов с хорошей успеваемостью составит от 40 000 до 80 000 рублей в месяц — это будет зависеть от соблюдения индивидуального графика работ в рамках подготовки диссертаций, сообщает rg.ru. Каждый из аспирантов вуза после защиты кандидатской в положенные сроки получит 300 000 рублей в качестве единовременной выплаты.
Такой поддержкой меры финансовой мотивации молодых ученых не исчерпываются. После заключения с Санкт-Петербургским горным университетом трудового соглашения ученый может получить льготный жилищный сертификат, а также ежемесячную прибавку к зарплате в 30% в течение первых трех лет работы.
По словам ректора вуза Владимира Литвиненко, подготовка научно-педагогических кадров элиткласса, которые будут адаптированы к условиям современности, — одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед высшими учебными заведениями. Как отметил Литвиненко, уровень компетенций молодых ученых, аспирантов, их способность создавать наукоемкие конкурентоспособные продукты — то, что определяет устойчивость российской экономики в будущем. Таким образом, необходимо формировать среду, которая была бы благоприятной для активации научной деятельности и могла бы мотивировать ученых и российскую молодежь заниматься наукой. Это, как подчеркнул ректор Санкт-Петербургского горного университета, не только стимулирование материального характера. По мнению Литвиненко, необходимо формировать и распространять знания о новых технологиях, улучшать инфраструктуру, которая нужна для проведения опытов и экспериментов, получения научных результатов с высокой достоверностью и их последующего внедрения в производство.
В 2021 году Санкт-Петербургский горный университет с нуля сформировал или модернизировал 32 лаборатории, включенные в структуру шести научных центров мирового уровня. На своих площадках они объединили преподавателей, штатных ученых, аспирантов и студентов, которые проводят исследования по схожей тематике. Повышение качества научно-образовательной среды обеспечило возможность для повышения количества междисциплинарных исследований, точности измерений, которые проводятся в рамках научных изысканий.