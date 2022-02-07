В Санкт-Петербургском горном университете рассказали о подготовке молодых ученых

По словам ректора вуза Владимира Литвиненко, подготовка научно-педагогических кадров элиткласса, которые будут адаптированы к условиям современности, — одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед высшими учебными заведениями. Как отметил Литвиненко, уровень компетенций молодых ученых, аспирантов, их способность создавать наукоемкие конкурентоспособные продукты — то, что определяет устойчивость российской экономики в будущем. Таким образом, необходимо формировать среду, которая была бы благоприятной для активации научной деятельности и могла бы мотивировать ученых и российскую молодежь заниматься наукой. Это, как подчеркнул ректор Санкт-Петербургского горного университета, не только стимулирование материального характера. По мнению Литвиненко, необходимо формировать и распространять знания о новых технологиях, улучшать инфраструктуру, которая нужна для проведения опытов и экспериментов, получения научных результатов с высокой достоверностью и их последующего внедрения в производство.