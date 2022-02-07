nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В детском доме под Тюменью пропал сирота, директор не хочет комментировать ЧП

7 февраля 14:34
Фото: «Наш город»
Из детского дома « в неизвестном направлении был вывезен 17-летний Алексей (имя изменено, - прим. ред.). ЧП случилось еще 24 января, но до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Тревогу забили ровесники, педагоги и выпускники детского дома.
Сюжет
Тюмень

Алексей — воспитанник детского дома с 6 лет. В прошлом году поступил на учебу в колледж в, в детский дом приезжал на новогодние каникулы и уехал обратно.

По словам его педагогов все было нормально:

«Мальчик уже стал студентом, в этом году он поступил учиться. Периодически студенты, как положено детскому дому, отслеживают их до 21 года и они к нам должны приезжать на каникулы. То есть это наш дом, это их дом, им больше ехать то и некуда», — рассказал редакции «Нашего города» один из работников детского дома на условиях анонимности.

24 января в детский дом (он находится в 68-и километрах от Тюмени) была вызвана полиция и Алексея (имя изменено, - прим. ред.) увезли в неизвестном направлении.

По словам ровесников Алексея и педагогов, в детском доме случилось ЧП, о котором руководство предпочитает молчать.

Детский дом непростой, является учреждением департамента образования правительства ЯНАО, его попечители — председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов и бывший губернатор Ямала Юрий Неелов.

Фото: Сайт детского дома "Северное Сияние"

Директор детского дома на звонок из редакции отвечать отказался, сказал открыто: «Меня ни с нем не соединять, я на совещании».

О произошедшем в детском доме ЧП мы поговорили с уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области Андреем Степановым, он подтвердил, что полиция была вызвана в детский дом:

«Я в курсе. Это не воспитанник этого детского дома. Поскольку детский дом представляет интересы несовершеннолетних, то это ребенок, обучающийся в одном из колледжей. Парень достаточно крупный, достаточно сильный. Но для того, чтобы его каким-то образом, или точнее окружающих детей, обезопасить пришлось обратиться в полицию. Ребенок этот никуда не пропадет, сотрудники были приглашены для того, чтобы его каким-то образом ограничить. Это все под контролем».Андрей Степанов, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области

Редакция «Нашего города» направила запросы в детский дом, полицию и прокуратуру для выяснения обстоятельств исчезновения Алексея, на момент публикации ответы не поступили.

Материалы по теме
Подростки из детского дома попали в ДТП под Тюменью на угнанной машинеГражданин Белоруссии, избивший жительницу Тюмени, объявлен в розыск
#Новости#Тюмень#ЧП#Детский дом#Ангелина Крестьянникова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25