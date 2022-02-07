В детском доме под Тюменью пропал сирота, директор не хочет комментировать ЧП

«Мальчик уже стал студентом, в этом году он поступил учиться. Периодически студенты, как положено детскому дому, отслеживают их до 21 года и они к нам должны приезжать на каникулы. То есть это наш дом, это их дом, им больше ехать то и некуда», — рассказал редакции «Нашего города» один из работников детского дома на условиях анонимности.