В детском доме под Тюменью пропал сирота, директор не хочет комментировать ЧП

Алексей — воспитанник детского дома с 6 лет. В прошлом году поступил на учебу в колледж в, в детский дом приезжал на новогодние каникулы и уехал обратно.
По словам его педагогов все было нормально:
«Мальчик уже стал студентом, в этом году он поступил учиться. Периодически студенты, как положено детскому дому, отслеживают их до 21 года и они к нам должны приезжать на каникулы. То есть это наш дом, это их дом, им больше ехать то и некуда», — рассказал редакции «Нашего города» один из работников детского дома на условиях анонимности.
24 января в детский дом (он находится в 68-и километрах от Тюмени) была вызвана полиция и Алексея (имя изменено, - прим. ред.) увезли в неизвестном направлении.
По словам ровесников Алексея и педагогов, в детском доме случилось ЧП, о котором руководство предпочитает молчать.
Детский дом непростой, является учреждением департамента образования правительства ЯНАО, его попечители — председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов и бывший губернатор Ямала Юрий Неелов.
Директор детского дома на звонок из редакции отвечать отказался, сказал открыто: «Меня ни с нем не соединять, я на совещании».
О произошедшем в детском доме ЧП мы поговорили с уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области Андреем Степановым, он подтвердил, что полиция была вызвана в детский дом:
«Я в курсе. Это не воспитанник этого детского дома. Поскольку детский дом представляет интересы несовершеннолетних, то это ребенок, обучающийся в одном из колледжей. Парень достаточно крупный, достаточно сильный. Но для того, чтобы его каким-то образом, или точнее окружающих детей, обезопасить пришлось обратиться в полицию. Ребенок этот никуда не пропадет, сотрудники были приглашены для того, чтобы его каким-то образом ограничить. Это все под контролем».Андрей Степанов, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области
Редакция «Нашего города» направила запросы в детский дом, полицию и прокуратуру для выяснения обстоятельств исчезновения Алексея, на момент публикации ответы не поступили.