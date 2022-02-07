Тюменцы жалуются на то, что не могут дозвониться в поликлиники

Ранее «Наш город» сообщал, что в связи с высоким ростом заболеваемости ковидом и ОРВИ плановый прием пациентов в больницах региона приостановлен. Региональным депздравом принято решение ограничить плановую медицинскую помощь, чтобы у врачей хватило времени и сил на оказание помощи людям, заболевшими острыми респираторными заболеваниям и COVID-19.