Тюменцы жалуются на то, что не могут дозвониться в поликлиники

Сегодня официальная статистика по распространению коронавирусной инфекции может перешагнуть отметку в 3000 заболевших в Тюменской области.
Нагрузка на систему здравоохранения пока незначительная — коечный фонд не заполнен и госпитализации требуются незначительной части больных. Удивительно, но открытые в школах фильтры пока не осаждены сотнями заболевших тюменцев. Предположительно, что большая часть самостоятельно лечится дома.
Ранее «Наш город» сообщал, что в связи с высоким ростом заболеваемости ковидом и ОРВИ плановый прием пациентов в больницах региона приостановлен. Региональным депздравом принято решение ограничить плановую медицинскую помощь, чтобы у врачей хватило времени и сил на оказание помощи людям, заболевшими острыми респираторными заболеваниям и COVID-19.