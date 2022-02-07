nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы жалуются на то, что не могут дозвониться в поликлиники

7 февраля 08:48
Фото: «НашГород»
Жители Тюменской области пожаловались, что в поликлиники по месту жительства невозможно дозвониться: номера либо не отвечают, либо заняты.

Сегодня официальная статистика по распространению коронавирусной инфекции может перешагнуть отметку в 3000 заболевших в Тюменской области.

Нагрузка на систему здравоохранения пока незначительная — коечный фонд не заполнен и госпитализации требуются незначительной части больных. Удивительно, но открытые в школах фильтры пока не осаждены сотнями заболевших тюменцев. Предположительно, что большая часть самостоятельно лечится дома.

Ранее «Наш город» сообщал, что в связи с высоким ростом заболеваемости ковидом и ОРВИ плановый прием пациентов в больницах региона приостановлен. Региональным депздравом принято решение ограничить плановую медицинскую помощь, чтобы у врачей хватило времени и сил на оказание помощи людям, заболевшими острыми респираторными заболеваниям и COVID-19.

#Новости#Тюменцы#COVID-19#Поликлиники#Коронавирус#Ангелина Крестьянникова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25