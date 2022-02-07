Тюменцы возмутились сносом памятника деревянного зодчества на улице Осипенко

Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, дом № 25, одобрены экспертизой государственной охраны объектов культурного наследия, значится в документах.
Инспекторы пришли к выводу, что проект соответствует требованиям законодательства
«Что вы, девушка, так расстраиваетесь! Мы вам новый такой же построим!»приводит слова одного из них на своей странице в Facebook Нина Загребина.
Реставрацию прокомментировал тюменский урбанист Дмитрий Велижанин:
«Очень плохо, что под реставрацией понимается снос и строительство, просто новое из новых материалов. Но при этом цена проекта и работ исчисляется как за реставрацию. Как думаете почему разбирают клешнёй? Всё просто — так дешевле. Также как дешевле купить новый сруб, чем консервировать сохранившиеся бревна, сохранять часть, изготавливать часть новых. В Европе и Японии есть множество примеров настоящей реставрации».
По его мнению, это не реставрация, а в проекте можно написать как угодно, поскольку бумага всё стерпит.