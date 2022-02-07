Тюменцы возмутились сносом памятника деревянного зодчества на улице Осипенко

«Очень плохо, что под реставрацией понимается снос и строительство, просто новое из новых материалов. Но при этом цена проекта и работ исчисляется как за реставрацию. Как думаете почему разбирают клешнёй? Всё просто — так дешевле. Также как дешевле купить новый сруб, чем консервировать сохранившиеся бревна, сохранять часть, изготавливать часть новых. В Европе и Японии есть множество примеров настоящей реставрации».