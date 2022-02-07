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Тюменцы возмутились сносом памятника деревянного зодчества на улице Осипенко

7 февраля 11:37
Фото: factroom.ru
В Тюмени 7 февраля на улице Осипенко сносят памятник деревянного зодчества. Дом № 25 разбирают рабочие, сообщила тюменка Нина Загребина. Происходящее возмутило местных жителей.

Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, дом № 25, одобрены экспертизой государственной охраны объектов культурного наследия, значится в документах.

Инспекторы пришли к выводу, что проект соответствует требованиям законодательства

«Что вы, девушка, так расстраиваетесь! Мы вам новый такой же построим!»приводит слова одного из них на своей странице в Facebook Нина Загребина.

Реставрацию прокомментировал тюменский урбанист Дмитрий Велижанин:

«Очень плохо, что под реставрацией понимается снос и строительство, просто новое из новых материалов. Но при этом цена проекта и работ исчисляется как за реставрацию. Как думаете почему разбирают клешнёй? Всё просто — так дешевле. Также как дешевле купить новый сруб, чем консервировать сохранившиеся бревна, сохранять часть, изготавливать часть новых. В Европе и Японии есть множество примеров настоящей реставрации».

По его мнению, это не реставрация, а в проекте можно написать как угодно, поскольку бумага всё стерпит.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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