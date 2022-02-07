nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы пока не смогут попасть на прием к узким специалистам: поликлиники переполнены

7 февраля 04:25
Фото: 1Mi
В связи с высоким ростом заболеваемости «ковидом» и ОРВИ, плановый прием пациентов в больницах региона приостановлен, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В данный момент больницы испытывают непомерную нагрузку, в связи с большим наплывом пациентов. Региональным депздравом было принято решение ограничить плановую медицинскую помощь, чтобы у врачей хватило времени и сил на оказание помощи людям, заболевшими острыми респираторными заболеваниям и COVID-19.

В сложной эпидемиологической ситуации узкопрофильные специалисты и средний медперсонал прежде всего оказывают экстренную и неотложную помощь больным с вирусными заболеваниями.

Данные меры не касаются ситуаций, когда пациенту требуется непрерывное наблюдение врача (онкологические, кардиологические заболевания и ряд других состояний)», — сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

Материалы по теме
В одной из поликлиник Тюмени ограничили плановый прием горожанВ тюменских поликлиниках отменили плановый прием узких специалистов
#Новости#Запись к врачу#Тюменская область#Коронавирус#Врачи#Ульяна Тращакова#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25