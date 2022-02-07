Тюменцы пока не смогут попасть на прием к узким специалистам: поликлиники переполнены

В данный момент больницы испытывают непомерную нагрузку, в связи с большим наплывом пациентов. Региональным депздравом было принято решение ограничить плановую медицинскую помощь, чтобы у врачей хватило времени и сил на оказание помощи людям, заболевшими острыми респираторными заболеваниям и COVID-19.