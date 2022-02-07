Тюменский детский сад в срочном порядке закрывают на ремонт

"В связи с закрытием дошкольного отделения родителям воспитанников предложено перевести детей на свободные места в 41 детском саду в различных районах города: Центральный, Червишевский тракт, Маяк, Южный микрорайон, Тюменский микрорайон, Восточные микрорайоны, Войновка и другие. Для каждой семьи будет подбираться детский сад, который максимально удобно расположен территориально либо к месту проживания, либо к месту работы родителей. Все дети будут зачислены в выбранные для перевода детские сады. Перевод детей планируется осуществить до 18 февраля", - сообщается на сайте администрации города Тюмени.