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Тюменский детский сад в срочном порядке закрывают на ремонт

7 февраля 07:26
Фото: Администрация города Тюмени
Руководство детского сада № 89 предупредило родителей о необходимости выписать ребят до 7 февраля. Оказалось, что такая мера принята в связи в ремонтными работами. Как сообщает пресс-служба администрации города Тюмени, пребывание детей в учреждении стало опасным из-за выявленных неисправностях системы теплоснабжения.
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Тюмень

Ранее сообщалось, что на сайте школы, объединенной с детским садом №89, появились бланки заявлений о выписке детей из дошкольного учреждения. Родители рассказали, что требование застало их врасплох посреди учебного года, зимой.

Позднее в пресс-службе городской администрации разъяснили ситуацию. Выяснилось, что Дошкольное отделение МАОУ СОШ 89, которое посещают 330 детей, находится в стадии капитального ремонта. И из-за выявленных неисправностях системы теплоснабжения пребывание в нем детей становится небезопасным.

"В связи с закрытием дошкольного отделения родителям воспитанников предложено перевести детей на свободные места в 41 детском саду в различных районах города: Центральный, Червишевский тракт, Маяк, Южный микрорайон, Тюменский микрорайон, Восточные микрорайоны, Войновка и другие. Для каждой семьи будет подбираться детский сад, который максимально удобно расположен территориально либо к месту проживания, либо к месту работы родителей. Все дети будут зачислены в выбранные для перевода детские сады. Перевод детей планируется осуществить до 18 февраля", - сообщается на сайте администрации города Тюмени.

Ремонт блока Б, где сейчас размещаются дети, обещают завершить к концу декабря 2022 года. При этом возвращение детей в отремонтированный корпус А планируется к началу сентября 2022 года, то есть после проведения работ по благоустройству территории.

#Новости#Тюмень#Детский сад#Ангелина Крестьянникова#Общество
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