Тюменским заключенным запретили видеться с родными

В восьми подведомственных УФСИН учреждениях Тюменской области в связи с карантином запрещены свидания с родными, сообщается на сайте ведомства. Помимо этого, приостановлен прием граждан по личным вопросам во всех учреждениях.

Как сообщается на официальном сайте УФСИН по Тюменской области, на территории восьми учреждений объявлен карантин, поэтому длительные и краткосрочные свидания приостановлены. Допуск представителей федеральных органов исполнительной власти, общественной наблюдательной комиссии, журналистов и иных лиц, не задействованных в оказании юридической помощи, ограничен. «В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции в учреждениях УФСИН России по Тюменской области действует ряд дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, а также сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы», — сказано в заявлении. Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждениях УФСИН России по Тюменской области стабильная и находится под постоянным контролем.