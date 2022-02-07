Тюменским заключенным запретили видеться с родными

Как сообщается на официальном сайте УФСИН по Тюменской области, на территории восьми учреждений объявлен карантин, поэтому длительные и краткосрочные свидания приостановлены. Допуск представителей федеральных органов исполнительной власти, общественной наблюдательной комиссии, журналистов и иных лиц, не задействованных в оказании юридической помощи, ограничен.
«В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции в учреждениях УФСИН России по Тюменской области действует ряд дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, а также сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы», — сказано в заявлении.
Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждениях УФСИН России по Тюменской области стабильная и находится под постоянным контролем.