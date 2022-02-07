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Службу «цифровых атташе» будет продвигать российскую IT-отрасль за рубежом

7 февраля 13:25
Фото: piqsels.com
Минцифры, Минпромторг и РФРИТ работают над созданием службы «цифровых атташе», которой, начиная с нынешнего года, предстоит продвигать отечественную IT-отрасль за рубежом.

Как сообщает Мейстер, на первом этапе речь идет о 16 странах, среди которых, в частности, Бразилия, Вьетнам и другие. Но со временем географию ее работы планируется постоянно расширять.

Появление такой службы выглядит как продуманное решение, как-то предусматривает стратегия, направленная на развитие российской IT-отрасли. Сначала представителям данной отрасли разрешили платить налоги по льготной ставке и обеспечили мх преференциями при выполнении госзаказа, а теперь будут им помогать расширять бизнес путем внешней экспансии. Этой же логике следует первичная география работы службы. Главным образом, речь идет о развивающихся странах, где еще нет перенасыщенности рынка цифровыми решениями. За счет этого легче выводить на рынок российские компании и затем там работать. При этом многое зависит от того, насколько будут компетентны выбранные атташе, но в целом это может стать позитивным шагом, влияющим на развитие российской цифровой отрасли.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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