Службу «цифровых атташе» будет продвигать российскую IT-отрасль за рубежом

Появление такой службы выглядит как продуманное решение, как-то предусматривает стратегия, направленная на развитие российской IT-отрасли. Сначала представителям данной отрасли разрешили платить налоги по льготной ставке и обеспечили мх преференциями при выполнении госзаказа, а теперь будут им помогать расширять бизнес путем внешней экспансии. Этой же логике следует первичная география работы службы. Главным образом, речь идет о развивающихся странах, где еще нет перенасыщенности рынка цифровыми решениями. За счет этого легче выводить на рынок российские компании и затем там работать. При этом многое зависит от того, насколько будут компетентны выбранные атташе, но в целом это может стать позитивным шагом, влияющим на развитие российской цифровой отрасли.