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Прокурор Тюменской области взял на контроль проверку фактов избиения дочери ее отцом

7 февраля 12:05
Фото: 1Mi
Прокурор Тюменской области проконтролирует расследование по факту избиения отцом 12-летней дочери, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее жители города написали в соцсетях, что девочку мучают дома и забирают её пенсию в 35 000 рублей. Соседи семьи подтвердили «Нашему городу», что ребенка не раз видели с синяками.
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Тюмень

6 февраля в полицию поступило сообщение об избиении девочки 2010 года рождения.

«Позднее появилась информация о совершении в отношении девочки и иных преступных посягательств. По предварительным данным ребенок имеет статус инвалида»отметили представители ведомства.

Расследование по этому делу проводят следователи СКР. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты проверки.

Ранее «Наш город» писал, что, по информации департамента соцразвития, девочка изъята из семьи и помещена в стационарное учреждение, где начата ее реабилитация.

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#Новости#Тюмень#Дети#Инвалиды#Насилие#Александр Мязин#Общество
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