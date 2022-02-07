Прокурор Тюменской области взял на контроль проверку фактов избиения дочери ее отцом

Прокурор Тюменской области проконтролирует расследование по факту избиения отцом 12-летней дочери, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее жители города написали в соцсетях, что девочку мучают дома и забирают её пенсию в 35 000 рублей. Соседи семьи подтвердили «Нашему городу», что ребенка не раз видели с синяками.

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