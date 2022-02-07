Прокурор Тюменской области взял на контроль проверку фактов избиения дочери ее отцом

6 февраля в полицию поступило сообщение об избиении девочки 2010 года рождения.
«Позднее появилась информация о совершении в отношении девочки и иных преступных посягательств. По предварительным данным ребенок имеет статус инвалида»отметили представители ведомства.
Расследование по этому делу проводят следователи СКР. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты проверки.
Ранее «Наш город» писал, что, по информации департамента соцразвития, девочка изъята из семьи и помещена в стационарное учреждение, где начата ее реабилитация.