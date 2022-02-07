Потанин: Токены и цифровой рубль вытесняют ненадежные криптовалюты

Как стало известно, в начале февраля 2022 года российская компания «Атомайз» получила лицензию Центробанка и стала первым участником реестра операторов информационной системы по управлению цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом сообщает издание newizv.ru.
Atomyze, как блокчейновый проект, занимается токенизацией физических активов.
По словам президента «Интерроса», в России Atomyze способна предложить инвесторам те же услуги, что и за рубежом. На российском рынке базовым активом для продуктов блокчейн-платформы могут стать сделки по металлам, а также денежные требования и права по ценным бумагам.
Компания «Интеррос» инвестирует в проект один миллиард долларов, а «Норникель» уже два года предлагает токены, привязанные к своим металлам, промышленным клиентам и инвесторам на нескольких европейских биржах.
В качестве партнера помощь в реализации этих проектов предложил Росбанк, входящий в группу Societe Generale. Росбанк стал первым банком-партнером Atomyze. В частности, он будет провайдером для двух важных сервисов: делегированной идентификации клиента и обслуживания расчетов по банковским счетам при проведении сделок с ЦФА.
«В отличие от некоторых криптовалют такие платформы, как Atomyze, предлагают потребителям качественные и безопасные цифровые товары и могут вытеснить с рынка ненадежные продукты», — считает Владимир Потанин.
Президент «Интерроса» полагает, что токены и инициатива Центробанка по распространению цифрового рубля дают возможность Банку России стимулировать развитие новых технологий без рисков, связанных с некоторыми цифровыми валютами, например биткойном.
Кроме того, Потанин прогнозирует большой потенциальный спрос на токенизацию ипотечного кредитования в отдаленных регионах России, где жилье малоликвидно. Ипотечная программа, связанная с токенами, уже разрабатывается структурами «Интерроса» в партнерстве с Росбанком.
Глава «Интерроса» также сообщил о переговорах с Эрмитажем в Санкт-Петербурге о предоставлении невзаимозаменяемых токенов (NFT).
«К примеру, если Эрмитаж захочет провести реставрацию картины, то сбор средств может быть организован через токены. Взамен тем, кто финансирует реставрацию, будут предоставляться токены на цифровую копию картины или права на какую-то эксклюзивную экскурсию», — отметил предприниматель.