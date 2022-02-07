«Открытие Инвестиции» дало доступ к европейской бирже Xetra

Теперь, помимо торговли на Xetra через терминал QUIK и голосовые поручения, можно совершать операции с ценными бумагами крупнейших компаний Германии и других стран Европы в несколько кликов через приложение.
Сделки на площадке Xetra в полной мере доступны квалифицированным инвесторам. Для неквалифицированных инвесторов открыта возможность торговли наиболее ликвидными и надежными инструментами.
Для торговли на Xetra необходимо подключить портфель «Иностранные торговые площадки».
Торгуйте акциями Volkswagen, Daimler, Adidas, Siemens и других крупнейших компаний Европы в несколько кликов через мобильное приложение и личный кабинет!
Справка об «Открытие Инвестиции»
«Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. «Открытие Инвестиции» (на рынке с 1995 года), на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи: объём операций на фондовом рынке за 2021 г. превысил 13,7 трлн рублей, а число обслуживаемых клиентов - 417 тыс. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.ru.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года.