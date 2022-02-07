На участие в Югорском лыжном марафоне подали заявки более 1000 человек

Больше всего участников сегодня заявились на дистанции 50 км свободным стилем: более 400 человек. Еще 240 и 250 человек зарегистрировались на дистанции 5 и 25 км свободным стилем соответственно, информирует muksun.fm. Дистанция в 50 км классическим стилем, которая является новой для данного состязания, пока не так популярна среди лыжников. В настоящее время на нее зарегистрировались 150 лыжников.