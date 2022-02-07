На участие в Югорском лыжном марафоне подали заявки более 1000 человек

Как надеются организаторы, в 2022 году в марафоне примут участие свыше 4000 спортсменов, а мероприятие привлечет внимание звезд как российского, так и мирового лыжного спорта.
Больше всего участников сегодня заявились на дистанции 50 км свободным стилем: более 400 человек. Еще 240 и 250 человек зарегистрировались на дистанции 5 и 25 км свободным стилем соответственно, информирует muksun.fm. Дистанция в 50 км классическим стилем, которая является новой для данного состязания, пока не так популярна среди лыжников. В настоящее время на нее зарегистрировались 150 лыжников.
В 2022 году мероприятие пройдет в два этапа. Спортсмены пройдут дистанцию в 50 км классическим стилем 8 апреля, а масс-старт свободным стилем состоится 9 апреля. Принять участие в состязаниях изъявили желание спортсмены из 34 российских регионов, а также представители Казахстана и Словакии. В 2021 году в марафоне участвовали представители 46 субъектов РФ, а также спортсмены из таких стран, как США, Казахстан, Молдова, Латвия.
Организаторы оценивают, что если сохранится сегодняшняя динамика, Югорский лыжный марафон текущего года может побить исторический рекорд по числу участников и преодолеть отметку в 4000 лыжников. В прошлом году в нем приняли участие более 2800 человек.
“Марафон активно развивается, с каждым годом растет его популярность. Об этом говорят и темпы по регистрации на участие в забеге, и подтверждения от звезд мирового лыжного спорта. Официальными лицами марафона уже согласились стать двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, ныне выступающий на Олимпиаде в Пекине, а также олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легков. Ждем подтверждения участия от других прославленных спортсменов”, – сообщил Виталий Мосунов, управляющий Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие”.
Югорский лыжный марафон с 2013 года проводится в Ханты-Мансийске правительством ХМАО - Югры, АУ “ЮграМегаСпорт”, Федерацией лыжных гонок ХМАО - Югры в партнерстве с банком “Открытие”. В 2022 году мероприятие пройдет с 8 по 9 апреля, зарегистрироваться на него можно на сайте ugraloppet.ru.
Поучаствовать в марафоне можно бесплатно, обязательное условие – наличие сертификата о вакцинации или перенесенном COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за двое суток до выдачи стартового номера. Медиахолдинг 1MI является информационным партнером Югорского лыжного марафона в этом году.