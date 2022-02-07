На цифровой платформе МСП уже работает 11 сервисов для бизнеса

Платформа расположена на домене МСП.РФ. Примечательно то, что в ее разработке участвовали сами представители среднего и малого предпринимательства. Они выявляли слабые места и рекомендовали сервисы, которые будут нужны для поддержки бизнеса, пишет ria.ru.
Сразу после регистрации в личный кабинет подтягиваются данные из Центробанка, налоговой и ряда других служб, показывающие бизнесмену, как его видит государство. Также на платформе работает законодательный дайджест. Он доступным языком рассказывает предпринимателям об изменении законодательства, касающегося ведения бизнеса. В помощь бизнесменам имеется конструктор документов, в котором хранятся наиболее востребованные и актуальные шаблоны.
Тем, кто зарегистрировался на платформе, доступна опция подачи заявок на кредит в размере до 10 млн рублей сразу во все банки-партнеры, представленные на данной площадке. Сейчас их 8, в их числе МСП Банк, “Открытие”, Совкомбанк. Администрация платформы заявляет, что число банков будет расти.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что платформа уже сейчас расширяет возможности предпринимателей. С ее помощью можно зарегистрировать бизнес в онлайн-режиме, узнать о региональных мерах поддержки и не только.
Есть на платформе и обучающий сервис. Он позволяет найти наставника и быстро организовать консультацию.
Большие возможности дает площадка предпринимателям-новичкам. Она помогает определить наиболее подходящий налоговый режим и правовую форму. Сразу после этого можно подавать документы на регистрацию. Причем делается это здесь же и без уплаты госпошлины.
Напомним, цифровую платформу для малого и среднего предпринимательства разработала Корпорация МСП при поддержке Минэкономразвития. В разработке ее также участвовали отечественные IT-гиганты: Yandex, Тинькофф, OZON и другие. Программа была запущена в рамках нацпроекта по поддержке бизнеса в Российской Федерации, курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.