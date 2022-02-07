На цифровой платформе МСП уже работает 11 сервисов для бизнеса

Сразу после регистрации в личный кабинет подтягиваются данные из Центробанка, налоговой и ряда других служб, показывающие бизнесмену, как его видит государство. Также на платформе работает законодательный дайджест. Он доступным языком рассказывает предпринимателям об изменении законодательства, касающегося ведения бизнеса. В помощь бизнесменам имеется конструктор документов, в котором хранятся наиболее востребованные и актуальные шаблоны.