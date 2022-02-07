Итоги дня: гибель детей, школьница попала в ДТП, изъяли девочку, которую избивал отец

По данным пресс-службы ГИБДД по Тюменской области, в прошлом году во дворах жилых домов участниками ДТП стали 47 детей. Отмечается, что все пострадавшие дети переходили дорогу не имея при себе светоотражающие элементы.
Специалисты выяснили, что самым аварийным временем считается промежуток с 15:00 до 19:00.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области, вечером 6 февраля на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень автомобиль «Черри» въехал в опору освещения. Оказалось, что за рулем иномарки находилась несовершеннолетняя без права управления транспортом. Школьница взяла автомобиль без разрешения отца, пока тот спал. Травмы получила 16-летняя пассажирка «Черри», виновница аварии не пострадала.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Сообщение о возможном издевательстве над ребенком появилось в соцсетях. Автор поста заявил, что девочка признана недееспособной, а отец получает за нее пенсию и параллельно избивает. Соседи девочки также рассказали «Нашему городу», что несколько раз видели ее с синяками.
В департаменте социального развития Тюменской области заверили, что сейчас ситуация находится под контролем. На данный момент ребенка направили в стационарное учреждение для прохождения реабилитации.