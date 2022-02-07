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Итоги дня: гибель детей, школьница попала в ДТП, изъяли девочку, которую избивал отец

7 февраля 15:58
Фото: 1Mi
В Тюмени на темной улице погибли двое детей. 17-летняя школьница попала в ДТП на родительской машине. Инспекторы изъяли несовершеннолетнюю дочь у подозреваемого в ее избиении отца.

В 2021 году участниками аварий стали 26 детей-пешеходов, двое из них погибли

По данным пресс-службы ГИБДД по Тюменской области, в прошлом году во дворах жилых домов участниками ДТП стали 47 детей. Отмечается, что все пострадавшие дети переходили дорогу не имея при себе светоотражающие элементы.

Специалисты выяснили, что самым аварийным временем считается промежуток с 15:00 до 19:00.

Для понижения статистики сотрудники Госавтоинспекции в дистанционном формате проводят профилактические уроки для школьников.

Школьница попала в ДТП на машине отца, есть пострадавшая

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области, вечером 6 февраля на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень автомобиль «Черри» въехал в опору освещения. Оказалось, что за рулем иномарки находилась несовершеннолетняя без права управления транспортом. Школьница взяла автомобиль без разрешения отца, пока тот спал. Травмы получила 16-летняя пассажирка «Черри», виновница аварии не пострадала.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Тюменские инспекторы изъяли из семьи 12-летнюю девочку, отец которой подозревается в ее избиении

Сообщение о возможном издевательстве над ребенком появилось в соцсетях. Автор поста заявил, что девочка признана недееспособной, а отец получает за нее пенсию и параллельно избивает. Соседи девочки также рассказали «Нашему городу», что несколько раз видели ее с синяками.

В департаменте социального развития Тюменской области заверили, что сейчас ситуация находится под контролем. На данный момент ребенка направили в стационарное учреждение для прохождения реабилитации.

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