Итоги дня: гибель детей, школьница попала в ДТП, изъяли девочку, которую избивал отец

Сообщение о возможном издевательстве над ребенком появилось в соцсетях. Автор поста заявил, что девочка признана недееспособной, а отец получает за нее пенсию и параллельно избивает. Соседи девочки также рассказали «Нашему городу», что несколько раз видели ее с синяками.