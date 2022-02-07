Агиней: Вузы Республики Коми решают вопрос насыщения кадрами экономики

Как сообщила и. о. министра образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова, в республике сейчас действует вариативная сеть учреждений среднего профессионального образования. Она состоит из 32 техникумов и колледжей, пишет kp.ru. В системе обучаются около 19 тысяч человек по 141 специальности. Из них более половины входят в перечень самых востребованных профессий Коми. Каждый год этот список дополняется двумя-тремя специальностями. В этой области большую работу проводит Руслан Агиней. В УГТУ уже запущена программа переподготовки учащихся со средним профессиональным образованием в области переработки нефти и газа. Программа рассчитана на два с половиной года.