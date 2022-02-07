Агиней: Вузы Республики Коми решают вопрос насыщения кадрами экономики

Как сообщила и. о. министра образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова, в республике сейчас действует вариативная сеть учреждений среднего профессионального образования. Она состоит из 32 техникумов и колледжей, пишет kp.ru. В системе обучаются около 19 тысяч человек по 141 специальности. Из них более половины входят в перечень самых востребованных профессий Коми. Каждый год этот список дополняется двумя-тремя специальностями. В этой области большую работу проводит Руслан Агиней. В УГТУ уже запущена программа переподготовки учащихся со средним профессиональным образованием в области переработки нефти и газа. Программа рассчитана на два с половиной года.
Кроме этого, в вузе открывается новая кафедра – химико-технологическая, где студенты смогут обучаться специальностям в сфере нефте- и газопереработки. Сначала студенты получат общие знания о дисциплине, а затем – практические навыки. Для этого вузу необходимы современное оборудование, лаборатории и программные средства. Выпускные экзамены также должны быть практическими. Так студенты смогут показать свои навыки и привлечь работодателей.
По словам Агинея, если студенты не будут учиться на современном оборудовании, то у них не будет будущего в профессии. Поэтому нужно вкладываться в развитие системы среднего профессионального образования.
Сейчас граждане в возрасте от 15 до 34 лет уезжают из Коми в другие регионы. 32% из них являются квалифицированными рабочими.
От 65 до 85% выпускников в республике устраиваются работать по профессии. 94% из них остаются работать в Коми. Сейчас в регионе создаются условия для экономического роста, новые производства, расширяются существующие. Благодаря тесному взаимодействию с отраслевыми гигантами муниципалитеты создают комфортные условия для жизни в городе. В свою очередь вузы решают вопросы насыщения кадрами экономики региона и считаются центрами культурного роста. Также Агиней добавил, что, работая на одну общую цель, можно повысить привлекательность жизни в Республике Коми.