7 человек спасли пожарные Тюменской области за прошедшую неделю

Будьте внимательны на водоемах и в лесных массивах. В зимний период традиционно увеличивается количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрических нагревательных приборов, перегрузкой электросетей. Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, напомните им основные правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101предупреждают сотрудники МЧС