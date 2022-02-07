7 человек спасли пожарные Тюменской области за прошедшую неделю

28 раз привлекались пожарно-спасательные подразделения к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий: они помогали отключать аккумуляторную батарею, спасали людей из заблокированных помещений, ликвидировали горюче-смазочные материалы с проезжей части.
Пресс-служба МЧС России по Тюменской области предупреждает граждан о соблюдении правил пожарной безопасности.
Будьте внимательны на водоемах и в лесных массивах. В зимний период традиционно увеличивается количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрических нагревательных приборов, перегрузкой электросетей. Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, напомните им основные правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101предупреждают сотрудники МЧС
Вчера портал «Наш город» писал о возгорании квартиры на верхнем этаже в Восточном микрорайоне Тюмени, но более подробной информации пока нет.
Напомним, что только 2 февраля, которое местные жители окрестили «денек-огонек», принесло сразу 10 пожаров. Это и возгорание склада на Бабарынке, дома в поселке Антипино и пожар в многоэтажке на Широтной.