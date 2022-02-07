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7 человек спасли пожарные Тюменской области за прошедшую неделю

7 февраля 06:25
Фото: 1Мi
В 42-х пожарах, произошедших с 31 января по 7 февраля, сотрудниками пожарных служб было спасено 7 человек. Тридцать раз пожарные и спасатели выезжали на помощь населению, сообщается в Telegram-канале МЧС России по Тюменской области.
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Тюмень

28 раз привлекались пожарно-спасательные подразделения к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий: они помогали отключать аккумуляторную батарею, спасали людей из заблокированных помещений, ликвидировали горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Пресс-служба МЧС России по Тюменской области предупреждает граждан о соблюдении правил пожарной безопасности.

Будьте внимательны на водоемах и в лесных массивах. В зимний период традиционно увеличивается количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрических нагревательных приборов, перегрузкой электросетей. Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, напомните им основные правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101предупреждают сотрудники МЧС

Вчера портал «Наш город» писал о возгорании квартиры на верхнем этаже в Восточном микрорайоне Тюмени, но более подробной информации пока нет.

Напомним, что только 2 февраля, которое местные жители окрестили «денек-огонек», принесло сразу 10 пожаров. Это и возгорание склада на Бабарынке, дома в поселке Антипино и пожар в многоэтажке на Широтной.

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#Новости#Тюмень#Пожары#Ульяна Тращакова#Политика
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